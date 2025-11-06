Θανάσης Μαυρομμάτης: Σύντομα προς χρήση η νέα πεζογέφυρα στη Μεγάλη Χώρα – Θα ενισχυθούν και οι κολώνες

Την ταχύτερη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος ακολούθησε η Περιφέρεια για την εγκατάσταση νέας πεζογέφυρας στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου, σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης.

Εκτίμησε ότι μετά την τοποθέτηση του καταστρώματος, την άλλη Παρασκευή θα ακολουθήσουν οι εργασίες για τις σκάλες πρόσβασης προκειμένου να καταστεί έτοιμη προς χρήση. Η ολοκλήρωση του έργου που περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ με τη λειτουργία ασανσέρ αναμένεται εντός του τριμήνου.

Ο κ. Μαυρομμάτης έκανε ακόμα γνωστό ότι θα υλοποιηθεί μια ακόμα εργολαβία που θα αφορά τις κολώνες στήριξης της πεζογέφυρας. Παρότι, όπως διευκρίνισε, έχουν στατική επάρκεια θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα γίνει επένδυσή τους.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του έργου λέγοντας ότι από αυτήν διέρχονταν, μεταξύ άλλων, όλοι οι μαθητές των σχολείων της περιοχής.

Ευχαριστίες για την υλοποίηση του έργου και την επίλυση ενός προβλήματος που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές εξέφρασαν ο πρόεδρος της Κοινότητα Μεγάλης Χώρας Γρηγόρης Χασιώτης και ο Κωνσταντίνος Μαλής, πρόεδρος της Κοινότητας Ελαοφύτου.