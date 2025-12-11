Θανάσης Μαυρομμάτης: «Στο Αγρίνιο θα ταξιδέψει του χρόνου το Γαλόδεντρο»

Στο Αγρίνιο θα ταξιδέψει του χρόνου το «Γαλόδεντρο», όπως ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης για τον αγαπημένος θεσμό προσφοράς των μαθητών, μετά τη φετινή επιτυχημένη δράση στο Μεσολόγγι.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών από όλη την Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στην Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου η φετινή δράση στολισμού του «Γαλόδεντρου». Για ακόμη μία χρονιά, η μαθητική κοινότητα ένωσε τις δυνάμεις της, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό δέντρο από κουτιά γάλακτος εβαπορέ, με σκοπό τη στήριξη του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Το ύψος και το μέγεθος του φετινού «Γαλόδεντρου» ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη δυναμική ενός θεσμού που έχει γίνει σύμβολο προσφοράς, αλληλεγγύης και παιδικού χαμόγελου. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτινή, με τα παιδιά να δημιουργούν με ενθουσιασμό και να στέλνουν μήνυμα ανθρωπιάς ενόψει των γιορτών.

Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρει:

«Σήμερα ζήσαμε κάτι ξεχωριστό στην πλατεία Μεσολογγίου. Το «Γαλόδεντρο» γέμισε ξανά με αγάπη, προσφορά και παιδικά χαμόγελα.

Παιδιά από πολλά σχολεία του νομού μας ένωσαν τις δυνάμεις τους, φτιάχνοντας ένα δέντρο από κουτιά γάλακτος για να στηρίξουν το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ζεστασιά. Μικρές πράξεις, μεγάλα μηνύματα.

Πέρυσι υποσχεθήκαμε να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο… του χρόνου θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο».