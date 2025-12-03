Θανάσης Μαυρομμάτης: Η συγκινητική συνάντηση στο γραφείο του μετά τη θετική εξέλιξη για τη Μονάδα Αγίου Αρσενίου

Μια συγκινητική συνάντηση είχε ο αντιπεριφρειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης μετά την ανακοίνωση από τον Νεκτάριο Φαρμάκη για χρηματοδότηση με 3,2 εκατ, ευρώ από το ΕΣΠΑ, της Μονάδας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αγίου Αρσενίου για τη φιλοξενία ατόμων με αυτισμό στο Μεσολόγγι.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με κύριο του έργου τη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η είδηση σκόρπισε χαρά στους ανθρώπους που ήλπιζαν ότι το όνειρό τους κάποια στιγμή θα γινόταν πραγματικότητα και αγωνίστηκαν για να δρομολογήσουν τις εξελίξεις.

Στις 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο κ. Κώστας Δημόπουλος πρόεδρος του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων αυτιστικών ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης» επισκέφθηκε τον αντιπεριφερειράρχη στο γραφείο του.

Η ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη για την επίσκεψη, με αναφορές σε όσα είχαν προηγηθεί μέχρι την ένταξη του έργου αλλά και ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στο θετικό αποτέλεσμα:

«Σήμερα δέχτηκα την πιο ευχάριστη πρωινή επίσκεψη.

-«Είναι αλήθεια»; με ρώτησε!

-«Αλήθεια είναι κύριε Κώστα»!!!

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο κ. Κώστας Δημόπουλος (Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων και φίλων αυτιστικών ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης» περνάει το μεγαλύτερο μήνυμα, ότι με πίστη, ακατάπαυστο αγώνα και υπομονή, ο Θεός μεριμνά και τα φέρνει όλα όπως πρέπει.

Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας επισφραγίζεται ένας μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε το 2014 από την ιδέα της Ευαγγελίας Μακεδονοπούλου, της Αλεξάνδρας Μπακή και της Ιουλίας Πετρονικολού και στη συνέχεια του Κώστα Δημόπουλου ως Προέδρου του Συλλόγου.

Σε ερώτημα μου, «που βρήκατε τα λεφτά για τη μελέτη», μου έδωσε μια απάντηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ: «Από το βάθος της ελληνικής κοινωνίας. Από τη βάβω, τη μάνα, τη θεια. Από τον κοντινό και μακρινό συγγενή».

Θερμές ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δαμασκηνό που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε τον σκοπό αυτού του κοινωφελούς έργου, επιδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την κοινωνική του ευαισθησία και τα ταχύτατα αντανακλαστικά του ώστε να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια.

Επίσης να ευχαριστήσω της τεχνικές και νομικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα την κ. Χριστίνα Γεωργοπούλου και τον κ. Κώστα Ζησιμόπουλο που εργάστηκαν για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε πριν από έξι χρόνια σας είχαμε μοιραστεί μαζί σας ένα όραμα: «Έργα και όχι λόγια».

Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με σκληρή δουλειά που θα φέρνει τέτοια θετικά αποτελέσματα».