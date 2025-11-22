Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, 2025
Θανάσης Κασόλας για κακοκαιρία: «Πολύ δύσκολη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Βόνιτσα»

«Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη», ανέφερε ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Θανάσης Κασόλας για το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Οπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Συνεχίζει να βρεχει στη Βόνιτσα

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Πηγή: iefimerida.gr 

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

