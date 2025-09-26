Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο άνθρωπος που σημάδεψε την ελληνική ενόργανη γυμναστική

Στο πένθος βυθίστηκε την Πέμπτη (25/9) ο ελληνικός αθλητισμός, που αποχαιρετά τον Θανάση Καπνίδη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε την πορεία της ενόργανης γυμναστικής στη χώρα μας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο σπουδαίος προπονητής έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη.

Ο Θανάσης Καπνίδης ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής. Με την καθοδήγησή του, ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κορυφώνοντας την πορεία του με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996 — ένα επίτευγμα που άλλαξε τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Παράλληλα, υπήρξε ο προπονητής που βοήθησε τον Δημοσθένη Ταμπάκο στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ενώ αργότερα ανέλαβε τον ρόλο του εθνικού τεχνικού στην ενόργανη ανδρών και γυναικών (1997-2000). Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας γενιάς γυμναστών.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε κι η δράση του στα οργανωτικά δρώμενα: πρωτοστάτησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τη δεκαετία του ’90, ενώ στάθηκε στο πλευρό του Θανάση Βασιλειάδη στην προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας το 2007.

Στη διάρκεια της πορείας του υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006-2007), αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. μέχρι το 2012, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.

Η απώλεια του Θανάση Καπνίδη αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η συμβολή του θα μείνει ζωντανή μέσα από τις επιτυχίες και τις βάσεις που έθεσε για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής.

news247.gr