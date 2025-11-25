Θανάσης Χελιώτης: Καταγγελίες για περίεργες εξαφανίσεις άγριων αλόγων με αφορμή το τροχαίο στη Στράτο Αγρινίου

Ο Θανάσης Χελιώτης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) που έκανε ό,τι αδυνατούσε να πράξει το κράτος, να στείλει δηλαδή κτηνίατρο να εξετάσει το τραυματισμένο άλογο στη Στράτο Αγρινίου, μετά από τροχαίο, μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8».

Σε συνέντευξη του στη Φόνη Γερμενή αναφέρθηκε το νομικό κενό που είχε ως αποτέλεσμα το άλογο να σφαδάζει αβοήθητο στην άκρη του δρόμου για πολλές ώρες, έως ότου υποβληθεί σε αναπόφευκτη ευθανασία και με την ευκαιρία σημείωσε ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου για εξαφανίσεις άγριων αλόγων. «Τα τελευταία χρόνια χάνονται ολόκληρες αγέλες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σύλλογος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του ζώου από την Αστυνομία στις 9 το πρωί της Δευτέρας (24.11.25) ενώ συνεχής ήταν η επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Στράτου Νίκο Σιδέρη που αγωνιούσε βλέποντας το άλογο να υποφέρει.

«Πάντα, τον κύριο λόγο τον έχει ο Εισαγγελέας με τον οποίο θα πρέπει το Αστυνομικό Τμήμα να επικοινωνήσει. Ωστόσο μέχρι τις 12 δεν είχαμε καμία απάντηση και δεν μπορούσαμε φυσικά να περιμένουμε άλλο. Το κράτος το ίδιο δεν έχει πρωτόκολλα τα οποία να χρησιμοποιεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η κατάληξη, τα ζώα να παραμένουν στην άκρη του δρόμου, χτυπημένα, με οποιοδήποτε πρόβλημα και να μην επεμβαίνει κανείς. Δυστυχώς, αν δεν επέμβουν εθελοντές ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, καμία άλλη υπηρεσία δεν αναλαμβάνει», ανέφερε με αφορμή το περιστατικό στο Αγρίνιο ο Θανάσης Χελιώτης. Αν δεν το ζεις, δεν μπορείς να πιστέψεις αυτό που συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν γίνεται αυτό που μοιάζει αυτονόητο, παρατήρησε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου, κατανοώντας τις έντονες επικρίσεις που διατυπώθηκαν από πολίτες για τη διαχείριση του περιστατικού.

Το ζήτημα με τα αδέσποτα, ανεπιτήρητα ιπποειδή (άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια) στην Ελλάδα, είναι τεράστιο και, δυστυχώς, όπως διαπίστωσε δεν το αγγίζει κανείς, ούτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε οι Περιφέρειες, γι ΄αυτό και μίλησε για αποποίηση ευθυνών. Όπως εξήγησε, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (726) που ψηφίστηκε το 2022 για την καταγραφή και τη σήμανση των ιπποειδών, ανέφερε ρητά ότι υπεύθυνος για τα ανεπιτήρητα ιποοειδή της χώρας είναι οι Περιφέρειες οι οποίες έχουν και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δηλαδή τους κτηνιάτρους της πρώτης γραμμής του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους προκειμένου να διαχειριστούν τα ανεπιτήρητα ιπποειδή τα οποία θα προκύπτουν από τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι που επίσης δεν αγγίζει κανείς, όπως είπε, είναι ότι τα αδέσποτα, ανεπιτήρητα ιπποειδή στην Ελλάδα είναι, πάνω από 5.000 – 6.000. Επειδή ακριβώς τα υπουργεία και οι ιθύνοντες ξέρουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, το 2023, ένα χρόνο μετά, ο κ. Κελέτσης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πέρασε μια τροπολογία σχετικά με την ΚΥΑ 726 στην οποία εξαιρούσε ουσιαστικά τις Περιφέρειες από την επιτήρηση των αδέσποτων ιπποειδών, με αποτέλεσμα κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Η κατάληξη είναι οι Περιφέρειες να ασχολούνται με τα δεσποζόμενα ιπποειδή τα οποία ένα χρόνο μετά, αποτελούσαν 3% – 4% των ζώων που είχαν ήδη καταγραφεί, πρόσθεσε.

Ειδικά για τα αποκαλούμενα «άγρια» άλογα στα οποία φέρεται να ανήκει το άλογο που παρασύρθηκε από όχημα στη Στράτο και συναντούμε σε μέρη της Αιτωλοακαρνανίας όπως σε Πεταλά και Βαράσοβα, ο Θανάσης Χελιώτης σχολίασε ότι «δεν ανήκουν πουθενά, είναι έρμαια». Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό «έχουμε και καταγγελίες ειδικά στη δική σας περιοχή, την περιοχή του Αγρινίου για πάρα πολλούς Ρομά που πηγαίνουν και στήνουν θηλιές για να μπορέσουν να πιάσουν και να εγκλωβίσουν πολλά από αυτά τα άλογα. Τα τελευταία χρόνια χάνονται ολόκληρες αγέλες, επίσης από ανθρώπους που πάνε και τα εγκλωβίζουν και τα ζώα αυτά εξαφανίζονται». Η εκτίμησή του είναι ότι «φεύγουν» προς τα Βαλκάνια με σκοπό την εξαγωγή κρέατος, χωρίς να έχει βάσιμες πληροφορίες αλλά αυτό λέει και η λογική. «Τα ζώα τα οποία είναι αδέσποτα και είναι στο βουνό, δεύτερης, τρίτης, πέμπτης γενιάς είναι ανεκπαίδευτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα ζώα να τα εγκλωβίσουμε κάπου και να τα εκπαιδεύσουμε για να τα διοχετεύσουμε μετά στην ιππασία ή οπουδήποτε αλλού. Ενδεχομένως, κάποια πουλάρια τα οποία είναι μικρά σε ηλικία να μπορούν να εκπαιδευτούν πιο γρήγορα. Τα μεγάλα σε ηλικία ζώα δεν έχεις τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσεις κάπου αλλού», τόνισε. Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας ο αντιπρόεδρος του ΕΣΠΙ θεωρεί ότι η διάθεσή τους προς πώληση για το κρέας τους θα μπορούσε να φέρει κάποιο κέρδος σε αυτούς που τα «εμπορεύονται».

Ασάφεια διέπει και το νομικό καθεστώς για την κακοποίηση των σύμφωνα με τον κ. Χελιώτη. «Πέρα από τις αγέλες που είναι ελεύθερες στο βουνό, πέρα από το 5% του πληθυσμού των οικόσιτων δεσποζόμενων που ο άλλος τα έχει στο σπίτι για να τα βλέπει και να τα χαίρεται σαν ζώα συντροφιάς, όλο το υπόλοιπο 95% των δεσποζόμενων αλόγων χρησιμοποιείται, σε εργασίες, αθλητισμό, σε τουριστική ιππασία, κ.ά). Επειδή θεσμικά εμίαστε πάρα πολύ πίσω, τα ζώα θεωρούνται παραγωγικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακόμα και στις κακοποιήσεις δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε με τους νέους νόμους, τον 4830, τι είναι κακοποίηση και τι όχι. Υπάρχουν πολλά νομικά κενά και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ίδια η κακοποίηση.

Αναφερόμενος στο έργο που ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών προσφέρει εθελοντικά εδώ και 20 χρόνια εξήγησε στηρίζεται στις προσφορές ιδιωτών. Από την άλλη, σε σχέση με το καταφύγιό του στο Μαρκόπουλο Αττικής που είναι επισκέψιμο, είπε ότι τα καταφύγια είτε αφορούν άλογα, είτε σκυλιά δεν αποτελούν λύση. «Είναι καθαρά η ίδια λογική με τα ιδρύματα που βρίσκονται άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, όπως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κακοοιήσεις» αλλά αυτό προϋποθέτει να σεβόμαστε τα ζώα αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, κατέληξε.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Θανάση Χελιώτη στο «Δυτικά FM 92,8»:

Μάθετε εδώ πώς μπορείτε να βοηθήσετε το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών