Θαλαμηγοί και γιοτ περνούν από τον Αστακό, όπως τα επενδυτικά σχέδια για το Πλατυγιάλι…

Θαλαμηγοί και γιοτ περνούν από τον Αστακό, ενώ τα επενδυτικά σχέδια για το Πλατυγιάλι προκαλούν συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στην τοπική κοινωνία.

Και φέτος το καλοκαίρι από το Αστακό πέρασαν πολλοί σκαφάτοι… Η πιο πρόσφατη ήταν η περίπτωση του γιου του εφοπλιστή και πρώην Πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρου Βενιάμη, που η θαλαμηγός του έδεσε για λίγες ώρες στο λιμάνι του Αστακού. Πριν από μερικές ημέρες στον κόλπο του Αστακού αγκυροβόλησε ένα επιβλητικό super yacht, μήκους 90 μέτρων, το «LAUREN L», που ανήκει στον Ουκρανό ολιγάρχη Ιγκόρ Κολομόισκι.

Όμως καθώς στο Αστακό βλέπουν θαλαμηγούς και υπερπολυτελή γιοτς να περνούν, μοιραία έρχονται στο μυαλό και τα διάφορα επενδυτικά σχέδια που ακούστηκαν και ακούγονται για το αναξιοποίητο μέχρι σήμερα Πλατυγιάλι. Και κάπου εκεί δίνεται και η αφορμή για αντιπαραθέσεις και γκρίνιες… Γιατί, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλλάκης κοινοποίησε στα social media την παρουσία στον κόλπο του Αστακού του υπερπολυτελούς γιοτ, για να εισπράξει την απάντηση από τον Απ. Πανταζή, το εν λόγω γιοτ δεν άφησε ούτε ένα ευρώ στον Αστακό. Αλλά ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Απ. Πανταζής αναρωτήθηκε, αν ο Δήμος ως θεσμός υποδέχθηκε τους επισκέπτες από το «Lauren L», αν τους κάλεσε να κατέβουν στο λιμάνι, αν τους διαφήμισε τον τόπο προσφέροντας ένα καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα…

Δυστυχώς στον Αστακό με τις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για το… Costa Navarino της Αιτωλοακαρνανίας με τα σκάφη των δισεκατομμυριούχων έχει σιγά – σιγά αναπτυχθεί στην προσπάθεια για τουρίστες με πορτοφόλι μια νοοτροπία, που δεν απέχει και πολύ από το αντί να προσφέρουν οι «κατακτητές» δώρα στους «ιθαγενείς, θα προσφέρουν οι «ιθαγενείς»….

