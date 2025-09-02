Θα «σκάσει» δικαστική εξέλιξη στο Ξηρόμερο;

Δικαστική εξέλιξη προβλέπεται να «σκάσει» στο Ξηρόμερο καθώς το θέμα με τους έκπτωτους αιρετούς στους δήμους Μεσολογγίου και Ξηρομέρου έχει πολλές «ουρές» που πιθανότατα θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα.

Στο δήμο Μεσολογγίου οι δημοτικοί σύμβουλοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ, αφού κρίθηκαν έκπτωτοι λόγω οφειλών προς το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, κέρδισαν την αίτηση αναστολής που είχαν κάνει και επέστρεψαν με προσωρινή απόφαση στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Αν θα επιστρέψουν βέβαια μόνιμα ή προσωρινά μένει να το δούμε από τη συνέχεια της υπόθεσης.

Είναι βεβαίως ένα ζήτημα ποια ακριβώς είναι η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά στο δήμο Ξηρομέρου δεν αποκλείεται οι εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα να είναι εντελώς διαφορετικές. Η θεία μου η Αστακιώτισσα, που αν έκρινα την ηλικία της με βάση την εμπειρία της δρώμενα του δήμου θα έφτανε τα 90 -και όπως καταλαβαίνετε είναι ο σμπίρος μου στα της περιοχής- μου λέει και επιμένει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα των οφειλών των αιρετών στο δήμο, που οδήγησε στην έκπτωση κάποιων μελών του δημοτικού συμβουλίου από το αξίωμά τους.

Δεν θα είναι, μου λέει η θεία μου, προσφυγή των έκπτωτων δημοτικών συμβούλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε στο δήμο Μεσολογγίου, αλλά κάτι άλλο... Και με προϊδεάζει για κάτι πολύ σοβαρό, θυμίζοντάς μου ταυτόχρονα το γεγονός ότι μεταξύ της δημοτικής αρχής και της μείζονος αντιπολίτευσης το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση είναι οξυμμένη ακόμη και για θέματα μικρής σημασίας, όπως η συναυλία του ΑΡΟΝ το ερχόμενο Σάββατο.

