Θα μας ξεπεράσει και ο δρόμος Καλό Νερό – Τσακώνα…

Ο δρόμος Καλό Νερό – Τσακώνα προχωρά με ρυθμούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, καθώς το Υπουργείο Υποδομών εξετάζει ήδη σενάρια για την υλοποίησή του.

Το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδό» μελετά τρία εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος προς την Τσακώνα, με τη μέθοδο της παραχώρησης, ανέφερε ο Yφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Olympia Forum VI , διαβεβαιώνοντας ότι το έργο βρίσκεται «στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

Τo κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ. Επειδή από το Νίκο Ταχιάο τα τελευταία χρόνια έχει ακούσει πολλά για την προτεραιοποίηση των έργων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο αρμόδιος υφυπουργός βλέπει «στον πολύ κοντινό ορίζοντα» την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου της Πατρών – Πύργου έως την Τσακώνα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο δρόμος Καλό Νερό – Τσακώνα έχει καλύτερη σειρά στις προτεραιότητες από τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό ή το δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι, τον οποίο το Υπουργείο τον έχει παραπέμψει στις ελληνικές καλένδες.

Μάλιστα το ενδιαφέρον της περίπτωσης αυτή είναι ότι για το δρόμο δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η χάραξή του, καθώς εξετάζονται εναλλακτικές οδεύσεις στην περιοχή του Καϊάφα, με αποτέλεσμα αναλόγως της χάραξης που θα αποφασιστεί στο τέλος το έργο θα φτάσει σε κόστος το 1 δισ. ευρώ! Και το ερώτημα είναι πως είναι δυνατόν να βρεθούν τα χρήματα για αυτό το έργο και όχι για τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Και εν πάσει περιπτώσει πως το Υπουργείο καταλήγει σε μια προτεραιοποίηση των εκκρεμοτήτων σε σχέση με τα οδικά έργα;

Εφημερίδα «Συνείδηση»