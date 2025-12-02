Θα κατέβει o Κωνσταντίνος Αργυρός υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία;

Έντονη συζήτηση προκάλεσαν οι τελευταίες εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αμερικανίδα πρέσβη, γύρω από το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Political, η φήμη τροφοδοτείται τόσο από τη μετακόμιση του τραγουδιστή στα Νότια Προάστια, όσο και από την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην εκπομπή «Το ‘Χουμε», ο δημοσιογράφος Κυριάκος Μαντούβαλος ανέφερε, «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι η αλήθεια ότι έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες αρκετά σε μια επικαιρότητα που δεν σχετίζεται και τόσο με την καλλιτεχνική γιατί φέρεται να είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτό τροφοδότησε διάφορες συζητήσεις, ενώ και ο ίδιος είχε πει ότι όταν συζητά με την Γκίλφοϊλ της θέτει και ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας».

<br>

Οι πληροφορίες του δημοσιογράφου προσδιορίζουν τις πιθανές εκλογικές περιφέρειες για την υποψηφιότητα του τραγουδιστή: Α’ Περιφέρεια Αθηνών και ο Νότιος Τομέας της Β’ Αθήνας (Β3), περιοχή όπου ο Αργυρός έχει πρόσφατα μετακομίσει.

Το τελευταίο διάστημα, η φιλία του Κωνσταντίνου Αργυρού με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει τροφοδοτήσει τα σενάρια. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο τραγουδιστής περιέγραψε τη σχέση τους:

«Γνωριστήκαμε μέσα από έναν κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και την Ελλάδα πολύ. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι και πραγματικά, αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω, τι ανάγκες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα και χρειάζονται μια υποστήριξη».

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η στενή σχέση με την Αμερικανίδα πρέσβη φαίνεται να συνδέεται με την ενδεχόμενη πολιτική δραστηριότητα του τραγουδιστή, πέρα από τη μουσική του καριέρα.

Πηγή: newsbeast.gr