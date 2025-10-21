«Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι είπε η Βανδή σε βίντεο πριν επιβιβαστεί στο περιπολικό

Τον γύρω του διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο, με όσα είπε η Δέσποινα Βανδή στους διαδικτυακούς της ακόλουθους λίγο πριν επιβιβαστεί σε περιπολικό της Αστυνομίας.

 

Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, προβλήθηκε ένα κλιπ που δείχνει την τραγουδίστρια να μεταφέρεται με όχημα της Αστυνομίας, αφού έσκασε το λάστιχο του ΙΧ στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, η Δέσποινα κατευθυνόταν με αυτοκίνητο της παραγωγής προς τη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, όταν έσκασε το λάστιχο. Η μεταφορά της στο ξενοδοχείο, όπου θα διέμενε, έγινε τελικά με περιπολικό.

Στο νέο βίντεο που κυκλοφόρησε, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να απευθύνεται στους διαδικτυακούς της ακόλουθους λέγοντας: «Περιπέτεια, καθ’ οδόν για Σίβηρη πάθαμε λάστιχο. Εσύ γιατί κοκκάλωσες έτσι; Θα έρθουν να μας σώσουν».

