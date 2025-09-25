Θα άξιζε στον Αχελώο και ένας κελεμπίας - Η Masdar και τα ενεργειακά έργα στην Αμφιλοχία

Η Masdar ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, με τα ενεργειακά έργα στον Αχελώο να αναδεικνύουν τον πλούτο του ποταμού και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Κάποια στιγμή θα έρχονταν τα… μεγάλα αφεντικά της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχίας. Έτσι έσκασε μύτη o CEO της Εμιρατινής Masdar, που έχει εξαγοράσει την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», μαζί με όλο του το team και ξεναγήθηκαν στο εργοτάξιο στην περιοχή της Αλευράδας.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ένας από τους λόγους εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την Εμιρατινή Masdar, την κρατική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και αυτό γιατί οι Εμιρατινοί ήθελαν να αποκτήσουν την σχετική τεχνογνωσία της αντλησιοταμίευσης. Μάλιστα ο Mohamed Jameel Al Ramahi και οι λοιποί Εμιρατινοί πόζαραν εμφανώς ικανοποιημένοι με φόντο τα νερά του Αχελώου… Δυστυχώς όμως οι Εμιρατινοί ήταν ντυμένοι με πολιτικά και εργοταξιακά ρούχα και όχι με κελεμπίες…

Όμως αν τα βάλει κανείς κάτω και δει όλες τις προτάσεις έργων που υπάρχουν για ενεργειακά έργα στα νερά του Αχελώου, από τις αντλησιοταμιεύσεις μέχρι τα πλωτάφωτοβολταϊκά στις τεχνητές λίμνες, θα δει ότι αυτά - άσχετα αν τέλος δεν αδειοδοτηθούν όλα - φτάνουν κάμποσα δισεκατομμύρια ευρώ… Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Αχελώος και στο εσωτερικό της χώρας παραμένει ένα ξερολούκουμο, που το λιγουρεύεται η Θεσσαλία για λύση στο υδατικό της πρόβλημα, αλλά και η Αθήνα ως μεσοπρόθεσμη λύση για την υδροδότηση της Αττικής εξαιτίας της λειψυδρίας.

Θα άξιζε λοιπόν να σκάσει μύτη στον Αχελώο και ένας κελεμπίας… Τόσο πλούτο προσφέρει ο Αχελώος…

Εφημερίδα «Συνείδηση»