Θ. Παπαθανάσης: “Οι φαρμακοποιοί θα διαθέσουν τα self test στους πολίτες”

“Οι φαρμακοποιοί θα διαθέσουν τα self test στους πολίτες” δήλωσε ο Θανάσης Παπαθανάσης Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Κάτι τρέχει με τη Μάριον» με τη δημοσιογράφο Μάριον Μιχελιδάκη. Επισήμανε ότι από την Τετάρτη 7 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα αρχίσει η τροφοδοσία των φαρμακείων με self test.

«Τα self test είναι απλά τεστ αυτοδιάγνωσης όπου μπορεί ο πολίτης εύκολα να τα πραγματοποιήσει στην οικία του χωρίς την παρουσία επιστήμονα υγείας. Στόχος είναι όλα τα φαρμακεία της χώρας να προμηθευτούν ταυτόχρονα τα self test ώστε απρόσκοπτα να μπορούν οι πολίτες να τα προμηθευτούν. Θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης μέσα στις συσκευασίες. Εάν ένα τεστ είναι θετικό θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self testing.gov.gr και ο πολίτης θα προσέρχεται σε δημόσια δομή δωρεάν όπου θα πραγματοποιεί επαναληπτικό τέστ για να επιβεβαιώσει τη θετικότητα. Εάν είναι θετικός θα παίρνει βεβαίωση για την εργασία του για να μπορεί να πάρει άδεια και θα τίθεται σε κατ´οίκον περιορισμό.

Εάν ένα τεστ είναι αρνητικό, μόνο για τις ομάδες που είναι υποχρεωμένες να το πραγματοποιούν, θα μπορούν να πάρουν βεβαίωση που να το πιστοποιεί. Οι πρώτες ομάδες που θα κάνουν τα self test είναι οι εκπαιδευτικοί του λυκείου και οι μαθητές 16 έως 18 ετών. Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για να προσέρχονται στα μαθήματά τους. Οι φαρμακοποιοί και πάλι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια προκειμένου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επανέλθει η κοινωνία μας στην κανονικότητα»