Θ. Παπαθανάσης: «Νέα χρηματοδότηση ύψους €1.000.000 για έργα ύδρευσης στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας»

Νέα χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για έργα ύδρευσης στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, ανακοίνωσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι το έργο θωρακίζει την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού για τους κατοίκους της περιοχής.

Ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση και θωράκιση του δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας προχωρά με την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €1.000.000.

Η παρέμβαση αφορά ουσιαστικές εργασίες για την βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του πόσιμου νερού για τους κατοίκους της περιοχής.

Στο έργο περιλαμβάνονται:

Κατασκευή Ζωνών Προστασίας πηγών και γεωτρήσεων – €600.000

Καθαρισμός και αποκατάσταση βλαβών σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις – €80.000

Περίφραξη και θωράκιση των υποδομών ύδρευσης – €220.000

Ενίσχυση γεωτρήσεων και υποδομών ύδρευσης – €100.000

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα απολύτως αναγκαίο έργο που θωρακίζει την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού, διασφαλίζει την απρόσκοπτη υδροδότηση και προστατεύει έναν ζωτικό φυσικό πόρο για την τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου για την άμεση ανταπόκριση και το ουσιαστικό

ενδιαφέρον του για την περιοχή μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για έργα που βελτιώνουν έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών.»