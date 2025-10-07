Θ. Παπαθανάσης μετά την συνάντηση με τον Κ. Πιερρακάκη: "Η Αιτωλοακαρνανία στις περιοχές που θα ωφεληθούν σημαντικά από τη νέα φορολογική πολιτική"

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, με αφορμή την κατάθεση του Προϋπολογισμού και την εφαρμογή των νέων οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τόνισε πως: "η Αιτωλοακαρνανία στις περιοχές που θα ωφεληθούν σημαντικά από τη νέα φορολογική πολιτική"

Κατά τη συνάντηση σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο κ. Παπαθανάσης συζητήθηκαν:

- Οι φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2026, με έμφαση στη μείωση και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους.

- Η μείωση κατά 50% της φορολογίας για επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους ίδιους οικισμούς, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

- Τα οικονομικά μέτρα στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης, με αυξημένες φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις για κάθε παιδί.

- Οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κινήτρων επιστροφής νέων στα χωριά και στις μικρές πόλεις της περιφέρειας, μέσα από ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο.

- Οι φοροελαφρύνσεις για τη μικρομεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες.

- Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η Αιτωλοακαρνανία συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα ωφεληθούν σημαντικά από τη νέα φορολογική πολιτική, καθώς διαθέτει 575 οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, όπου κατοικούν περισσότεροι από 80.000 συμπολίτες μας.

Τέλος, συζητήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αιτωλοακαρνανίας και οι σημαντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι σχεδιάζει με κοινωνική ευαισθησία και αναπτυξιακή προοπτική. Οι σημαντικές φοροελαφρύνσεις για την ελληνική οικογένεια, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα χωριά μας και οι ουσιαστικές ενισχύσεις για κάθε παιδί αποτελούν μια στρατηγική απάντηση στη δημογραφική πίεση και ένα ουσιαστικό κίνητρο για να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα, την τοπική οικονομία και τη συνοχή των κοινωνιών μας».

Ο Υπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο κάθε δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα της Αιτωλοακαρνανίας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της περιοχής στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.