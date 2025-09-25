Θ. Παπαθανάσης: «Μεγάλη επένδυση για το ΕΣΥ και τους πολίτες η δωρεά στο Αττικόν»

Στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Αττικόν αναφέρθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι αποτελεί μία μεγάλη επένδυση για το ΕΣΥ με νέες υποδομές σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες.

Η ανακοίνωση:

Την ιδιαίτερη σημασία της κύρωσης της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» υπογράμμισε στην ομιλία του στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι η σύμβαση αυτή δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση σε νέες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες υγείαςπου θα ανακουφίσουν πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες στη Δυτική Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η δωρεά προβλέπει:

Ανέγερση δύο νέων κτιρίων εντός του «Αττικόν», με πλήρη μελέτη και εξοπλισμό από το Ίδρυμα Νιάρχος.

Δημιουργία χώρων φιλοξενίας εφημερευόντων γιατρών, που θα απελευθερώσουν πολύτιμες κλίνες νοσηλείας και θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στο προσωπικό.

Στέγαση του Κέντρου Συντονισμού Κινητών Ιατρικών Μονάδων, ενισχύοντας την πρόσβαση σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ίδρυση Κέντρου Θεραπευτικής Άσκησης και Κέντρου Εξειδικευμένων Επεμβάσεων Αρθροπλαστικής και Αποκατάστασης, που θα μειώσουν τις λίστες αναμονής και θα προσφέρουν ταχύτερη αποκατάσταση σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Η σημαντική αυτή δωρεά δεν είναι απλώς μια υλική ενίσχυση. Είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας κράτους, τοπικών κοινωνιών, επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Το ΕΣΥ αποκτά περισσότερες κλίνες, καλύτερες συνθήκες για τους γιατρούς και νέες δυνατότητες αποκατάστασης για τους ασθενείς. Ένα ΕΣΥ πιο δυνατό, πιο ανθρώπινο και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία: