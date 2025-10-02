Θ. Παπαθανάσης: Με την Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Παπαθανάσης.

Η ανακοίνωση:

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη, με την οποία είχε μια ιδιαίτερα ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και συνολικά της χώρας. Ο κ. Παπαθανάσης ζήτησε από την Υπουργό τη συνδρομή της για νέα αναπτυξιακάέργα στον τομέα της εκπαίδευσης στο Νομό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν:

Η ενίσχυση των σχολικών υποδομών και η αντιμετώπιση αναγκών σε προσωπικό.

Η πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

περαιτέρω ψηφιοποίηση της διδασκαλίας. Η στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών με σύγχρονες πολιτικές και δράσεις που προάγουν την ισότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι «η Παιδεία αποτελεί θεμέλιο λίθο για το μέλλον της νέας γενιάς και τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας μας» και ευχαρίστησε την Υπουργό κα Ζαχαράκη για τη συνεργασία και τη βούλησή της να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο κ. Παπαθανάσης δεσμεύτηκε να συνεχίσει με συνέπεια να βρίσκεται δίπλα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, προωθώντας λύσεις που θα ενισχύσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.