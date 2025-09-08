Θ. Παπαθανάσης: "Ανάσα για 80.000 συμπολίτες μας στην Αιτωλοακαρνανία"

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης συνέταξε και έδωσε στην δημοσιότητα δελτίο τύπου μέσω του οποίου κάνει λόγο για: «ανάσα για 80.000 συμπολίτες μας στην Αιτωλοακαρνανία με τη μείωση και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τη μείωση κατά 50% της φορολογίας στους επαγγελματίες σε οικισμούς κάτω από 1500 κατοίκους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του κ. Παπαθανάση:

Η σημερινή εξειδίκευση από το Υπουργείο Οικονομικών των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί άμεσα και μεθοδικά τις δεσμεύσεις της για ελάφρυνση των πολιτών.

Μεγάλη τομή αποτελεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και η πλήρης κατάργησή του από το 2027 για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, το μέτρο αυτό αφορά 575 οικισμούς και ανακουφίζει περισσότερους από 80.000 συμπολίτες μας, προσφέροντας πραγματική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες.

Παράλληλα, στους ίδιους οικισμούς μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία και προσφέροντας προοπτική βιωσιμότητας σε καταστήματα και επαγγελματικές δραστηριότητες της υπαίθρου.

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι στηρίζει την ελληνική περιφέρεια, τα χωριά μας και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο. Η μείωση και στη συνέχεια η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των μικρών οικισμών της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και η μείωση κατά 50% της φορολογίας για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, ενισχύουν το εισόδημά τους, συγκρατούν τον πληθυσμό στον τόπο μας και δημιουργούν προοπτική για την επόμενη γενιά.

Πρόκειται για αποφάσεις με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, που δείχνουν τον σεβασμό και την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στους ανθρώπους της υπαίθρου».

Η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, που έχει στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας τάξης, των νέων και της περιφέρειας, με επίκεντρο την οικογένεια, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.