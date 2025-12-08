Θ. Κουτσούπιας: «Στήριξη στους πραγματικούς κτηνοτρόφους» – Παρέμβαση στον «Αγρότη της Χρονιάς»

Μήνυμα για στήριξη των κτηνοτρόφων με φόντο τις κινητοποιήσεις έστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, Θωμάς Κουτσούπιας, στην εκδήλωση «Αγρότης της Χρονιάς» στα Τρίκαλα.

Σε μια δύσκολη περίοδο για τον κτηνοτροφικό τομέα, εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων και επέλασης της ευλογιάς πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις της ΕΘΕΑΣ στην εκδήλωση «Αγρότης της Χρονιάς» στα Τρίκαλα.

Στη συζήτηση με θέμα «Το νέο πρότυπο βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας», οι κ.κ. Παύλος Σατολιάς και Θωμάς Κουτσουπιάς, μέλη του Προεδρείου της ΕΘΕΑΣ, ανέδειξαν τις κρίσιμες ανάγκες του κλάδου και έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα για την ανάγκη ουσιαστικής, στοχευμένης στήριξης των πραγματικών παραγωγών. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και άλλα μέλη του Προεδρείου με σημαντική παρουσία, όπως ο Αντιπρόεδρος, κ. Ανδρέας Δημητρίου (ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Επιτυχημένες ιστορίες αγροτικής παραγωγής και ενίσχυση της υπεραξίας στη διατροφική αλυσίδα»), η Ταμίας, κα. Διαμάντω Κρητικού, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ.

Παρέμβαση Παύλου Σατολιά

Όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ σε σχετική της ανάρτηση, ο Πρόεδρός της και Πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, κ. Παύλος Σατολιάς, παρουσίασε την πραγματική εικόνα της ελληνικής κτηνοτροφίας. «Στη χώρα υπάρχουν 80.000 μητρώα κτηνοτρόφων, ωστόσο λιγότεροι από 50.000 παραδίδουν γάλα – και ανάμεσά τους πολλοί παραγωγοί που αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψουν», σημείωσε, εκφράζοντας την ανησυχία του για το μέλλον του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες -όπως τόνισε- αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της υπαίθρου, συμβάλλοντας στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού, στην αξιοποίηση της τοπικότητας και των πρώτων υλών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Υπογράμμισε ότι η οικογενειακή κτηνοτροφία, διασπαρμένη σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στηρίζει την παραγωγή σε αυτές τις ζώνες και προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παράδειγμα βιώσιμων μονάδων στη Γαλλία, όπου οι παραγωγοί αμείβονται με 1,30 ευρώ, διατηρώντας ανταγωνιστικές και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, επισημαίνοντας ότι οι ορθές πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο πεδίο της Γενετικής Βελτίωσης, παρουσιάζοντας την πρόταση της ΕΘΕΑΣ για διάθεση ενός μικρού μέρους από τις

άμεσες ενισχύσεις στη γενετική βελτίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεων, διότι μέσω αυτής εισάγουμε την καινοτομία στην κτηνοτροφία. Όπως επεσήμανε, η εκπαίδευση, τα προγράμματα και οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από οργανωμένα συνεργατικά σχήματα.

Ο κ. Σατολιάς αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές του κλάδου, δηλώνοντας ότι «η φέτα δεν έχει ταβάνι», εφόσον συνοδευτεί από επενδύσεις και ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τον κτηνοτρόφο. «Το καλό μεροκάματο είναι το βασικό κίνητρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελέγχων και της στοχευμένης προβολής, από τις οποίες μπορεί να προκύψει σημαντική υπεραξία για το προϊόν.

Τοποθέτηση Θωμά Κουτσουπιά

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΘΕΑΣ και Πρόεδρος του Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και της ΑΜΦΙΓΑΛ, κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, τόνισε από τη δική του πλευρά ότι οι κτηνοτρόφοι «είναι πιο αδικημένοι» σε σχέση με τους γεωργούς, καθώς «τα χρήματα των ενισχύσεων ‘σκορπίστηκαν’ χωρίς να κατευθυνθούν σε όσους πραγματικά παράγουν». Υπογράμμισε, επίσης, ότι τα Σχέδια Βελτίωσης καλύπτουν υποδομές όπως στάβλους και αρμεκτήρια, αλλά δεν προβλέπουν ενισχύσεις για τα ίδια τα ζώα – ένα κενό που με την έξαρση της ευλογιάς φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο- και πρέπει να διορθωθεί στη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ. «Οι πόροι πρέπει να πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της γνώσης και της ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο παραγωγός μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή του και να μειώσει το κόστος όταν έχει σωστή πληροφόρηση. «Ένας ενημερωμένος παραγωγός είναι ένας καλός παραγωγός, και ένας καλός παραγωγός είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας», ανέφερε.

Σε ερώτηση σχετικά με την αύξηση της παραγωγής γάλακτος, υπογράμμισε τη σημασία της Γενετικής Βελτίωσης, επιμένοντας ότι το κράτος πρέπει να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους στους πραγματικούς παραγωγούς και στις απαραίτητες υποδομές.

Χρηματοδοτική στήριξη και προοπτικές

Στο κλείσιμο, οι εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ τόνισαν ότι χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στον κλάδο. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο με νέα στοχευμένα προγράμματα, ενεργό τραπεζικό σύστημα και ενισχύσεις που κατευθύνονται σε εκείνους που παράγουν πραγματικά.

Πηγή: e-ea.gr