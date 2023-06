Τέξας: Χιλιάδες νεκρά ψάρια – Απόκοσμες εικόνες από το φαινόμενο

Το φαινόμενο ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και δεν οφείλεται σε κάποια χημική ουσία ή διαρροή πετρελαίου αλλά σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο νερό, με αποτέλεσμα τα ψάρια να πεθάνουν από ασφυξία και να τα ξεβράσει η θάλασσα στο Τέξας.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ένας συνδυασμός περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως π.χ. χαμηλές θερμοκρασίες, δημιούργησαν αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες. Στα δείγματα νερού της περιοχής που στάλθηκαν σε εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι ήταν σχεδόν ανύπαρκτα τα επίπεδα οξυγόνου.

Ocean acidification is deadly to marine life

Surface waters now 30% more acidic than they were at start of industrial era

Ocean acidification now happening at a faster rate than at any point in last 66 million years, and possibly in last 300 million years.https://t.co/WQFa6ziN9D pic.twitter.com/4U0kBcyXZm

— GO GREEN (@ECOWARRIORSS) June 10, 2023