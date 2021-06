Τετ-α-τετ Μπάιντεν – Πούτιν στη Γενεύη: «Άναψαν τα αίματα» μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων δημοσιογράφων (video)

Χαοτικές καταστάσεις στο ξεκίνημα της επαφής των δυο ηγετών εξαιτίας της ανυπομονησίας εκπροσώπων Τύπου να πιάσουν καλή θέση μπροστά τους.

Η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πλέον ξεκινήσει στη Γενεύη, ωστόσο οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και από τις δυο χώρες, δημιούγησαν… μια χαοτική κατάσταση στα πρώτα λεπτά συνάντησης των δυο ηγετών.

Κάποιοι δημοσιογράφοι φάνηκαν να εμποδίζουν τις κάμερες να τραβήξουν πλάνα από τον χώρο που βρίσκονταν τα επιτελεία των δυο χωρών, ενώ άλλα άτομα μιλούσαν μεταξύ τους δυνατά, την ώρα που οι δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν τις αρχικές τους παρατηρήσεις, με συνέπεια οι δηλώσεις τους να μην γίνονται εύκολα κατανοητές από τους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, δημοσιογράφος του CBS ανέφερε πως μια ομάδα Ρώσων δημοσιογράφων βιαζόνταν τόσο πολύ να πιάσει θέση μπροστά από τους δυο προέδρους, που εμπόδισε Αμερικανό ηχολήπτη να μπει στον χώρο.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d

— Ruffini (@EenaRuffini) June 16, 2021