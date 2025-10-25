Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Η παρακαταθήκη μιας πολιτικού με ήθος και δύναμη

Συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, μιας πολιτικού που σημάδεψε με την παρουσία της την ελληνική πολιτική ζωή και αγαπήθηκε για το ήθος, τη μαχητικότητα και την ανθρώπινη στάση της απέναντι στις προκλήσεις.

Η Φώφη Γεννηματά, κόρη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Γεννηματά, έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Η πορεία της, από τα πρώτα χρόνια της εμπλοκής της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής, χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, σεμνότητα και πίστη στις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπήρξε πρότυπο πολιτικού λόγου χωρίς διχασμό, υπέρμαχος του διαλόγου και της συνεννόησης, ακόμη και στις πιο δύσκολες πολιτικές περιόδους.

Με αξιοπρέπεια, θάρρος και διαύγεια, μίλησε δημόσια για τη μάχη της με την ασθένεια, εμπνέοντας χιλιάδες γυναίκες και πολίτες να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με δύναμη και αισιοδοξία.

«Όταν αρρώστησα, η μικρή μου κόρη ήταν δυόμισι χρονών, η μεγαλύτερη έντεκα. Και είπα πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να μείνω, πρέπει να είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Πρέπει εγώ να την πάω στην Α΄ Δημοτικού. Και πρέπει να σου πω ότι όταν τη πήγα στην πρώτη δημοτικού ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα και είπα "ναι, τα κατάφερα, είμαι εδώ και θα την πάω και στο Γυμνάσιο"».

Το αποτύπωμά της δεν περιορίζεται στην πολιτική – η Φώφη Γεννηματά υπήρξε σύμβολο αξιοπρέπειας, μητέρας και ηγέτιδας που υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της κοινωνικής ευαισθησίας και της ισότητας.

Τέσσερα χρόνια μετά, το όνομά της εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση και σεβασμό. Η πολιτική της παρακαταθήκη και η προσωπική της στάση απέναντι στη ζωή παραμένουν ζωντανά, θυμίζοντας μια εποχή όπου η πολιτική είχε πρόσωπο, ευγένεια και ήθος.

