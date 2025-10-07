Τεράστια χασισοφυτεία εντοπίστηκε δίπλα στο σπίτι του Βασιλιά Κάρολου

Μια εντυπωσιακή χασισοφυτεία εντόπισαν οι βρετανικές αρχές, μόλις λίγα μέτρα από την ιδιωτική κατοικία του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 225 δενδρύλλια πλησίον της κατοικίας τους Βασιλιά Καρόλου

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια τεράστια παράνομη φυτεία κάνναβης μέσα σε βιομηχανική μονάδα, η οποία περιείχε εκατοντάδες φυτά. Η ανακάλυψη έγινε από δύο μέλη της Τοπικής Ομάδας Αστυνόμευσης του Tetbury, που εκτελούσαν κανονική περιπολία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σε επίσημη δήλωση της Αστυνομίας της Γειτονιάς του Cotswolds αναφέρεται ότι κατά την περιπολία τους, οι PC Callum Morley-Blackwell και PCSO Ed χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν ύποπτους άνδρες που προσπάθησαν να διαφύγουν μέσα από ένα από τα κτίρια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη μεγάλη χασισοφυτεία, μαζί με τα καταλύματα όπου διέμεναν οι ύποπτοι, τα οποία βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Το μέγεθος της φυτείας ήταν τόσο μεγάλο που δημιούργησε πρόβλημα στη συλλογή των πειστηρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 225 δενδρύλλια.

«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας τελείωσαν οι πολύ μεγάλες σακούλες τεκμηρίων και χρειάστηκε να δανειστούμε τις παπλωματοθήκες των υπόπτων για να περισυλλέξουμε και τα 225 φυτά», ανέφεραν οι αρχές με χιούμορ. «Παραλίγο να μην χωρέσουν όλα τα τεκμήρια στο βαν μας. Θα χαρούμε να επιστρέψουμε τα κλινοσκεπάσματα αν οι ιδιοκτήτες θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο Cirencester».

Πηγή: parapolitika.gr