Τέμπη: Το δεύτερο 10ήμερο Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου – Αγοραστού για το «μπάζωμα»

Για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου έλαβαν προθεσμίες να απολογηθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το «μπάζωμα» του σημείου του δυστυχήματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα θα απολογηθούν για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Η έρευνα της αρεοπαγίτη ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου Φωτεινής Μηλιώνη ολοκληρώθηκε και οι σχετικές κλήσεις σε απολογία προς τους οκτώ κατηγορούμενους εστάλησαν προ δεκαημέρου.

Την περασμένη εβδομάδα, όλοι οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι της ανώτατης δικαστικής με λειτουργού και έλαβαν – κατά πληροφορίες – αυτοπροσώπως προθεσμίες προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Τον κύκλο των απολογιών αναμένεται πάντως να κλείσει ο Χρήστος Τριαντόπουλος, η απολογία του οποίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο στάδιο της προανάκρισης που διεξήχθη στη Βουλή δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας για την υπόθεση.

Αντιθέτως, τα – κατά τον νόμο – μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη έξι κατηγορούμενοι από την πυροσβεστική, την αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν απολογηθεί ξανά ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη που χειρίστηκε τη βασική δικογραφία του δυστυχήματος.

