Τέμπη: «Τα αιτήματα εκταφής σύντομα θα απαντηθούν» λέει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη «μελετώνται», αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους» πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Τέμπη: Τρίτο αίτημα εκταφής του γιου του από τον Παύλο Ασλανίδη

Υπενθυμίζεται πως το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, υπέβαλε την Τετάρτη (24/9 ) ο Παύλος Ασλανίδης, ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας.

Σκοπός του αιτήματος να διενεργεί έλεγχος DNA, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε ''ορφανά'' τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών».

Ακόμη ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», όπως υποστηρίζει ο πατέρα του θύματος, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη.

Πηγή: lifo.gr