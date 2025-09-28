Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Αγρίνιο για τους απεργούς πείνας - Το αλαλούμ με τον καιρό δεν τους πτόησε

Το αλαλούμ με τον καιρό δεν τους πτόησε δεν τους πτόησε στο Αγρίνιο! Συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η μέρα ο Πάνος Ρούτσι ζητώντας να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, του 22χρονου Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι δύο γονείς (και η Μιρέλλα Ρούτσι) έχοντας στα χέρια τους τη φωτογραφία του παιδιού τους δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για την μνήμη του Ντένις, μέχρι να δικαιωθούν πλήρως τα αιτήματά τους, καθώς η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έχει κάνει δεκτό το αίτημα εκταφής μόνο για επανέλεγχο του DNA.

Στο πλαίσιο αυτό, της πλήρους υλοποίησης του αιτήματος, σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας στην πλατεία Συντάγματος (του Πάνου Ρούτσι και της Αναστασίας Τσαλαμιδά), καθώς ο τρίτος απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο (νωρίτερα έλαβε εξιτήριο) και σταμάτησε την απεργία.

Αντίστοιχη συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποιήθηκε και στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο το απόγευμα της Κυριακής 28.09.25.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν συλλογικότητες και πολίτες της περιοχής, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των απεργών πείνας, αλλά και στις υπόλοιπες των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές κατήγγειλαν και το κλείσιμο της δικαστικής έρευνας για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους δεν έχουν λογοδοτήσει.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι έχουν ταχθεί και άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, αλλά και απλός κόσμος που επισκέπτεται την πλατεία Συντάγματος, αλλά και καλλιτέχνες που έχουν μεταβεί στο σημείο για να συνομιλήσουν με τον κ. Ρούτσι και την κα. Τσαλαμιδά.