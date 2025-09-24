Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για τους απεργούς πείνας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι για τους απεργούς πείνας έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή 28.09.25.

Την αρχή στην απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος έκανε ο Πάνος Ρούτσι, ενώ ακολούθησε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και η Αναστασία Τσαλαμιδά.

Ο λίγος που έβγαλε τους γονείς αυτούς στο δρόμο είναι διότι πρώτος ο κ. Ρούτσι, αλλά και οι υπόλοιποι δύο γονείς ζητούν την εκταφή των παιδιών τους προκειμένου να εξεταστούν και πάλι και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του παιδιού τους.

Τόσο στο Μεσολόγγι όσο και στο Αγρίνιο η συγκέντρωση αλληλεγγύης είναι προγραμματισμένη για τις 18.30.

