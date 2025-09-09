Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, για την πυρασφάλεια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως αποκαλύπτεται στο συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Να σημειωθεί ότι, ενώπιον του εφέτη ανακριτή θα βρεθεί την Δευτέρα (8.9.25) η συνήγορος συγγενών των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία θα μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία για τους επτά γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών

Την ίδια ώρα, αργότερα την Δευτέρα θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi