Τέμπη: Στα δικαστήρια η οικογένεια του Ξηρομερίτη μηχανοδηγού μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Μετά και την κατάθεση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οικογένεια του Ξηρομερίτη μηχανοδηγού της Εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, Δημήτρη Μασσαλή αναμένεται να στραφεί στα πολιτικά δικαστήρια καταθέτοντας αγωγή για ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού, με αφορμή και τα όσα είχαν αναφερθεί περί μεταφοράς παράνομου φορτίου, στην καμπίνα της δεύτερης μηχανής της Εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού μηχανοδηγού αλλά και της οικογένειας Πλακιά, το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πιστοποίησε τα ευρήματα του ΕΜΠ Πέτρου Τσακιρίδη, τα οποία δεν αμφισβητούνται, ούτε έχουν αμφισβητηθεί ποτέ στο παρελθόν, ότι δεν υπάρχει κανενός είδους παραμόρφωση στις συγκρουσθείσες επιφάνειες από εκτόνωση αερίου ή οποιουδήποτε άλλου εύφλεκτου υλικού. «Άρα μπαίνει επί της ουσίας ταφόπλακα στη θεωρία, όπως διατυπώθηκε, του παράνομου φορτίου», είπε ο κ. Κουμπούρας μιλώντας στον Status FM.

«Περιμέναμε να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία, όπως και ολοκληρώθηκε. Πλέον έχουμε όλο το υλικό και μπορούμε να δούμε τις επόμενες ενέργειές μας, διότι είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο προκειμένου ορισμένοι να υποστηρίξουν τις αβάσιμες θεωρίες τους και έχοντας και οπωσδήποτε πολιτικές επιδιώξεις να συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με δήθεν αδικήματα λαθρεμπορίας και να προσπαθούν να καταστρέψουν επί της ουσίας μία ολόκληρη οικογένεια και να αμαυρώνουν έτσι τη μνήμη του νεκρού παιδιού τους», τόνισε προμηνύοντας αγωγές κατά όσων καταφέρθηκαν εναντίον του νεκρού μηχανοδηγού.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για πολιτικούς, δημοσιογράφους, αλλά και τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι όπως είπε χαρακτηριστικά "τοποθετούσαν μπιτόνια μέσα σε καμπίνες", ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν και καταγεγραμμένες δηλώσεις.

Έσπαγαν τις εικόνες από το εκκλησάκι της οικογένειας

Όπως αποκάλυψε ο Λ. Κουμπούρας, άγνωστοι βανδάλισαν δύο φορές το εκκλησάκι που έφτιαξαν οι οικογένειες των νεκρών μηχανοδηγών στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. «Έχουν φτάσει στο σημείο να σπάνε και τις εικόνες που είχαν στηθεί στο συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας, στον τόπο του δυστυχήματος», είπε. «Όλα αυτά είναι απόρροια του κλίματος το οποίο είχε δημιουργηθεί», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτικές επιδιώξεις, αλλά και σύμπνοια ανάμεσα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. «Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο προκειμένου κάποιοι να στηρίξουν τις αβάσιμες κατηγορίες τους και με πολιτικές επιδιώξεις να συνδέουν τον νεκρό μηχανοδηγό με λαθρεμπόριο», είπε. «Θα κληθούν στα δικαστήρια να απολογηθούν για όσα έλεγαν», πρόσθεσε.

Στόχος ήταν να μην κλείσει η υπόθεση

Ο Λ. Κουμπούρας σημείωσε πως για πολιτικούς λόγους στόχος ήταν να μην κλείσει ποτέ η υπόθεση. "Δεν είναι τυχαίο ότι η κα Καρυστιανού συμπίπτει στις απόψεις της με την κα Κωνσταντοπούλου", είπε χαρακτηριστικά. "Είναι απαράδεκτο και για τον κύριο Πλακιά να δέχεται τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις και διαδικτυακά αλλά και δια του Τύπου. Είναι απαράδεκτο. Γιατί να συνδέεται, και δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί να συνδέεται ο κύριος Πλακιάς με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, και να μην συνδέεται η κυρία Καρυστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήτανε αγκαλιά με τον κύριο Αρβανίτη και όταν δεν αναφέρει πουθενά τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος κατά την άποψή μας, ως υπουργός είχε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες από τον κύριο Καραμανλή", τόνισε.

«Από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να χειραγωγήσουν την ανακριτική διαδικασία και να επηρεάσουν αθέμητα τους δικαστικούς άρχισαν και στοχοποιούσαν και τον κύριο Μπακαΐμη, με πληθώρα δημοσιευμάτων και φωτογραφίες, και τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, τον κύριο Τζαμαλή ομοίως και ταυτοχρόνως στο δικηγόρο του κυρίου Πλακιά έχουν γίνει και λεκτικές επιθέσεις, έχουν υποβληθεί και μηνύσεις. Άρα λοιπόν εδώ ο στόχος είναι και να αμφισβητηθεί η ανακριτική διαδικασία και εν γένει η ελληνική δικαιοσύνη», είπε.

Παραποιήθηκαν στοιχεία στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Ο κ. Κουμπούρας σημείωσε πως στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παραποιήθηκαν τα πορίσματα των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας. "Απεφάνθησαν αυτά τα Πανεπιστήμια ότι οι προσομοιώσεις είναι λάθος, είναι εσφαλμένες και τα αποτελέσματα τα οποία εκφέρουνε αυτές οι προσομοιώσεις του Λακαφώση θα μπορούσαν να προέλθουν και από άλλους εκατό τρόπους. Οπότε του είπανε διόρθωσέ τα, είναι λάθος όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, περιλήφθησαν αυτές οι προσομοιώσεις στο αποτέλεσμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για να έχουμε έστω αυτή την ατυχή διατύπωση, με αποτέλεσμα τα Πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας να αντιδράσουν έντονα και με τον κύριο Μαραγκό και να απαλειφθεί το όνομά τους από το πόρισμα, το τελικό. Αυτό που θέλω να πω για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι το εξής. Ότι ενώ είχανε όλο το ανακριτικό υλικό, όλες τις πραγματογνωμοσύνες, επέλεξαν συνειδητά και στοχευμένα και να παραποιήσουν στοιχεία και να θέσουν υπόψη τους ζητήματα τα οποία ήταν αμφισβητούμενα με αποτέλεσμα αυτά τα Πανεπιστήμια να μιλάνε για αλλοίωση αποτελεσμάτων. Η διατύπωση για την πυρόσφαιρα δεν έχει κανένα έγγραφο ούτε από Γάνδη ούτε από Πίζα ούτε από ΕΔΑΠΟ", τόνισε ο κ. Κουμπούρας.

