Τέμπη: Σε δίκη παραπέμπει την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος η πρόεδρος Εφετών

Θέμα χρόνου είναι πλέον ο προσδιορισμός της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος Εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας .

Στο δρόμο προς της τελική ευθεία κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό της δίκης ,σύμφωνα με δικαστικές πηγές,είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην Ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train .

