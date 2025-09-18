Τέμπη: Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας ως ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι

Πατέρας δίπλα σε πατέρα, όπου ο κ. Δημήτρης ξεκινάει απεργία πείνας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

Κύμα αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι που εδώ και 4 μέρες πραγματοποιεί απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, απαιτώντας εκταφή της σορού του γιου του Ντένις και απόδοση δικαιοσύνης για το έγκλημα στα Τέμπη. Πολίτες, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων περνούν από το σημείο εκφράζοντας την στήριξή τους στον πατέρα του 22χρονου που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Χθες ο κ. Ρούτσι είχε γνωστοποιήσει πως ένας πατέρας τον πλησίασε και του είπε πως ως ένδειξη συμπαράστασης θα ξεκινήσει και αυτός απεργία πείνας.

«Θα σταθώ δίπλα σου Πάνο»

Πρόκειται για τον κ. Δημήτρη, όπως αναφέρει η ομάδα Μέχρι Τέλους, προσθέτοντας ότι από σήμερα θα σταθεί έμπρακτα δίπλα στον κ. Ρούτσι.

«Θα σταθώ δίπλα σου, Πάνο, στον αγώνα που ξεκίνησες Μέχρι Τέλους· για τον Ντένι σου, για τα υπόλοιπα 56 θύματα των Τεμπών, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον των δικών μου παιδιών», τόνισε ο κ. Δημήτρης.

Το εξώδικο του Ρούτσι και της Καρυστινού στον Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι εξώδικη καταγγελία κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ρούτσι. Οι δύο γονείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν.

Στους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους, ο εισαγγελέας απάντησε αρνητικά. Το εξώδικο κατατέθηκε επίσης στον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, τον προϊστάμενο του εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα. Επίσης απεστάλη στον ίδιο τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, Σωτήριο Μπακαϊμη, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί το αίτημα εκταφής συγγενών, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τον ΔΣΑ. Πηγή: in.gr