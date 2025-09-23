Τέμπη: Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα – «Καρφιά» στον Δούκα

Τον κίνδυνο να οδηγηθεί η κυβέρνηση σε εκλογές με ανοιχτά και τα δύο μέτωπα, την τραγωδία στα Τέμπη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπει η κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος συνεχίζεται για 8η μέρα.

Η διαχείριση των δύο σοβαρών υποθέσεων κρίνεται στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή άκρως προβληματική. Δεδομένου ότι το Μαξίμου έχει κάψει μεγάλο μέρος του πολιτικού κεφαλαίου της για να σβήσει τις δύο φωτιές και εκείνες εξακολουθούν να καίνε..

Αποφασισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Ο εφιάλτης των Τεμπών επιστρέφει στο Μαξίμου. Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να πάρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν για τον τρόπο και τις συνθήκες που έχασαν τα παιδιά τους. Με όποιο κόστος. Ακόμη και αν χρειαστεί να συγκρουστούν με την κυβέρνηση και την Πολιτεία.

Την Δευτέρα πήγαν στον Άρειο Πάγο και ζήτησαν να ανοίξει και πάλι η έρευνα ενώ ο άτυχος πατέρας Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα και ζητάει την εκταφή του παιδιού του.

Ο φόβος των λαοσυνάξεων

Η κυβέρνηση μπροστά στο νέο κύμα συμπαράστασης της κοινωνίας προς τους γονείς βλέπει με ανησυχία πιθανή επανάληψη των λαοσυνάξεων που την έφεραν στις αρχές του 2025 με την πλάτη στον τοίχο. Το βασικό της επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη» μέχρι στιγμής δεν βρίσκει ευήκοα ώτα με αποτέλεσμα αντί να πέφτει το θέμα να φουντώνει...

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρειάστηκε να διευκρινίσει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση δεν επιτίθεται στους συγγενείς για να μπορέσει να απομονώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να τα κατηγορήσει για «εργαλειοποίηση» του ανθρώπινου πόνου.

Η δυσκολία διαχωρισμού συγγενών - αντιπολίτευσης

Η δυσκολία ήταν φανερή αφού είναι σχεδόν ακατόρθωτο να πείσει η κυβέρνηση την κοινή γνώμη ότι οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να ζητούν δικαίωση αλλά όχι όσοι υποστηρίζουν τα αιτήματα τους. Γι' αυτό και η αγωνία της κυβέρνησης να βάλει φρένο στις συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος που τείνουν να γίνουν καθημερινότητα και τόπος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Είπα τέσσερις - πέντε φορές ότι είναι δικαίωμα του πατέρα και κανείς δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τον άνθρωπο αυτόν, που είναι εκεί» υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης στο μπρίφινγκ για να μην παρεξηγηθεί από τους συγγενείς και πρόσθεσε: «Αναφέρομαι σε κάποιους «επαγγελματίες αλληλέγγυους», που ανήκουν σε πολιτικά κόμματα και συλλογικότητες που πήγαν να εκμεταλλευτούν τον απόλυτο ανθρώπινο πόνο, που κάθε πολίτης, που μπορεί να περάσει να συμπαρασταθεί».

Καρφιά στον δήμαρχο Αθήνας

Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ενόχληση στο Μαξίμου για το γεγονός ότι το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη τείνει να μετατραπεί σε πόλο έλξης αντικυβερνητικών συνάξεων. Το Μαξίμου έχει βάλει στο στόχαστρο τον δήμο της Αθήνας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ρίχνει τροχιοδεικτικές βολές προς τον Χάρη Δούκα όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Οι Υπηρεσίες εν προκειμένω νομίζω του Δήμου οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να σεβαστούν κάθε ευρώ του κάθε Έλληνα φορολογούμενου, χωρίς -το ξανά λέω- να αναφέρομαι στον άνθρωπο αυτόν, που προφανώς ως πολίτης μπορεί στο σημείο αυτό να εκφραστεί με τον τρόπο που επιθυμεί για να μην παρεξηγηθώ, αλλά να δούμε λίγο και το τι ζητάει η κοινωνία, ο κόσμος, ο οποίος πληρώνει κάποιες υπηρεσίες καθαριότητας, πληρώνει με τους φόρους του για, έναν εμβληματικό χώρο, οποίος είναι αφιερωμένος και σ’ εκείνους που έπεσαν υπέρ Πατρίδος και στους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, των Ηρώων μας»

Ενόχληση στο παρασκήνιο για την Πλατεία Συντάγματος

Η ενόχληση του Μαξίμου κορυφώθηκε όταν είδε ότι ο Χάρης Δούκας όχι μόνο δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για το μνημείο του Στρατιώτη– για το οποίο είναι αρμόδιος – αλλά και ότι επισκέφθηκε τον άτυχο πατέρα στηρίζοντας το αίτημα του για εκταφή.

Όχι σε εκταφή για το ξυλόλιο

Εν συνεχεία ανέλαβε η δικαιοσύνη να σβήσει τη φωτιά. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου και σχεδόν ταυτόχρονα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες καλούσαν τους πολίτες να σεβαστούν το έργο της Δικαιοσύνης και να κλείσουν τα αυτιά σε διάφορα σενάρια που ακούγονται. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές η δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών έκλεισε και δεν είναι εύκολο να ξανανοίξει. Όχι αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Στο αίτημα των συγγενών για εκταφές δικαστικές πηγές απαντούν ότι τα σχετικά αιτήματα που αφορούσαν εκταφές προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχε ίχνος ξυλολίου που προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών έχουν εξετασθεί και έχουν απορριφθεί. Αφήνουν, όμως, ανοιχτό το ενδεχόμενο ο άτυχος πατέρας να ζητήσει από τον εφέτη ανακριτική την εκταφή του παιδιού του για άλλον λόγο που δεν σχετίζεται με την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι αν η έρευνα ανοίξει και πάλι θα ανοίξει νέος γύρος αμφιβολιών σχετικά με τα αίτια της έκρηξης που θα έχει σαν αποτέλεσμα και πάλι την στοχοποίηση του Μαξίμου.

Πηγή: Λώρα Ιωάννου για το dnews.gr