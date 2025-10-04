Τέμπη: Γιατί δεν έγιναν οι τοξικολογικές - Οι εντολές άνωθεν και ο «μουγκός» του Υπουργείου

Απίστευτες οι αποκαλύψεις για τον λόγο που δεν είχαν πραγματοποιηθεί εξαρχής εκτενείς τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του MEGA: «Έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις σε κάποια από τα θύματα αλλά μόνο για την ανίχνευση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, και μόνο στους μηχανοδηγούς των δύο τρένων, για να δουν αν είχε επηρεαστεί η συμπεριφορά τους και αν είχαν διαύγεια.

Δεν υπήρξαν ειδικές τοξικολογικές εξετάσεις για ανίχνευση τοξικών πτητικών ουσιών, όπως είχε συμβεί ενδεικτικά στο αεροπορικό δυστύχημα του "Ήλιος". Είχαν γίνει τέτοιες εξετάσεις για πτητικές ουσίες ακόμα και στο ναυάγιο της Πύλου πριν τρία χρόνια, και σε άλλα συμβάντα, εκτός από τα Τέμπη».

Τέμπη: Ο ιατροδικαστής του Υπουργείου που «δεν είπε λέξη»

Η πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη του κ. Λαμπρόπουλου, είναι το ότι οι ιατροδικαστές που είχαν επιβλέψει την τότε διαδικασία δεν είχαν δει τίποτα το μεμπτό με την παράλειψη πλήρους τοξικολογικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως, «υπήρξε μία μήνυση το 2023 μετά την τραγωδία των Τεμπών, από συγγενείς θυμάτων που είχαν στραφεί κατά των ιατροδικαστών και τη διαδικασία, γιατί δεν είχαν γίνει από την αρχή τοξικολογικές εξετάσεις.

Τότε, οι ιατροδικαστές είχαν αναφέρει ότι εμείς είχαμε κωδικό διερεύνησης τους συγκεκριμένου συμβάντος, σαν να ήταν μόνο τροχαίο ατύχημα, η δικαστική εντολή ήταν να διερευνηθεί έτσι, και για αυτό εξετάσαμε μόνο αλκοόλ, ναρκωτικά, φαρμακευτικές ουσίες στους μηχανοδηγούς.

Συμπλήρωσαν επίσης κάτι σημαντικό, ότι όλες οι ιατροδικαστικές πράξεις έλαβαν χώρα παρουσία τόσο της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, όσο και του προϊσταμένου της ιατροδικαστκής Αθηνών, που είχε μεταβεί μετά από εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ο εν λόγω προϊστάμενος αναφέρει ο δημοσιογράφος, δεν εξέφρασε καμία μομφή απέναντι στη διαδικασία, ούτε και προέτρεψε ή συμβούλεψε προς άλλη διαδικασία.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως ένας εκ των παρόντων ιατροδικαστών, που είχε κάνει την εξέταση, κληθείς από τον εισαγγελέα να δώσει εξηγήσεις, είχε πει μπροστά τους ότι "αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω"».

Δεύτερον,, πάντα κατά τον κ. Λαμπρόπουλο, υπάρχει μελέτη από τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που έχει δώσει εντολή για ιατροδικαστική διαχείριση μαζικών καταστροφών.

Σε αυτή αναφέρεται ρητά πως σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται και ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Προσδιορίζοντας το σχετικό πρωτόκολλο, η μελέτη λέει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει, προκειμένου να αποκομιστούν κρίσιμες πληροφορίες, είναι αναγκαίο να γίνει πλήρης τοξικολογική εξέταση, όταν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά ή έχει συμβεί έκρηξη στον χώρο του ατυχήματος».

Πηγή: reader.gr