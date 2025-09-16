Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού - Ρούτσι σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο για την εκταφή θυμάτων

Εξώδικο απέστειλαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο, ζητώντας απαντήσεις για την εκταφή των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Το εξώδικο απευθύνεται μεταξύ άλλων, προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, πραγματοποιεί απεργία πείνας και δίψας ζητώντας άδεια εκταφής της σορού του παιδιού του.

Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;;

Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας… — Maria Karystianou (@mkaristianou) September 16, 2025

Η Μαρία Καρυστιανού, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε, διερωτάται "ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;” χαρακτηρίζοντάς τον "χαροκαμένο πατέρα" που "στέκεται στο λιοπύρι" αφού "δεν μπορεί να πάει σπίτι του" διότι "το ορκίστηκε" και "θέλει να μάθει την αλήθεια" ενώ ανακοίνωσε πως από κοινού έστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία με αίτημα την εκταφή.

Η πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών 2023, έκανε γνωστό πως εστάλη εξώδικη διαμαρτυρία από κοινού με τον κ. Ρούτσι σε ανάρτησή της στο Χ, "για την άρνηση παροχής έννομης προστασίας και τη δια πράξεων και παραλείψεων όλων των άμεσα ή έμμεσα υπευθύνων άρνηση ικανοποίησης του ιερού δικαιώματος των γονέων για εκταφή των παιδιών τους και διενέργειας των ενδεδειγμένων ιατρικών και ανθρωπολογικών εξετάσεων, ώστε να αποκαλυφθεί η χημική ουσία που κατέκαψε τους αγαπημένους μας και προκάλεσε τον θάνατό τους".

Οι δύο γονείς ζητούν την εκταφή "προς ανάδειξη της αλήθειας, τον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά αναφέρει το από 27.02.2025 πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, την ύπαρξη του οποίου εμπεριστατωμένα αιτιολόγησαν οι τεχνικοί σύμβουλοι των παθόντων και σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων και το από 29.08.2025 πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους, με την έλευση του οποίου στη δικογραφία στις 29.08.2025, ο ειδικός εφέτης ανακριτής έκλεισε άρον άρον και αυθημερόν την ανάκριση των Τεμπών".

Τέλος, οι δύο γονείς αιτούνται "όπως για λόγους διαφάνειας και αποφυγής αλλοιώσεων και επεμβάσεων, η άνω εκταφή λάβει χώρα με διορισμό πραγματογνωμόνων ελληνικών, αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και βέβαια παρουσία και συμμετοχή τεχνικών συμβούλων, ώστε να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τη μη χάλκευση της αλήθειας".

Το εξώδικο εστάλη, σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Άρειο Πάγο, τον προιστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον προϊστάμενο του Εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισα, τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων καθώς επίσης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Όπως αναφέρει η κ. Καρυστιανού:

"Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή;"

"Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια", αναφέρει η κυρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της και υποστηρίζει πως ο κ. Ρούτσι θα φύγει από το Σύνταγμα "μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι", αφού "η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του…".

"Και εμείς... Το ίδιο περιμένουμε...", συνεχίζει η Μαρία Καρυστιανού αναφέροντας πως "η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει". Σύμφωνα με την ίδια, η εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη "ώστε όλοι να ξέρουν, όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί".

"Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή; Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το τέρας;", διερωτάται και συμπληρώνει: "να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή!".

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;

Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας και τις ζωές μας…

Μπροστά στο κτήριο όπου ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και ο ΠΘ καταχειροκροτήθηκαν.

Όρθιοι χειροκροτητές καλοβολεμένοι γιόρτασαν την νίκη της ασυλίας και της ατιμωρησίας, της κοροϊδίας.

Χειροκροτήθηκαν και χαμογελούσαν που κατάφεραν να ξεφύγουν... Ξανά...

Ούτε καν έρευνα!

Τίποτα!

Αλί σε εμάς. Και σε σας. Στην υπόλοιπη κοινωνία... Που παλεύει για να επιβιώσει και παράλληλα τρέμει μήπως τα παιδιά της πάθουν κάτι από το απάνθρωπο και επικίνδυνο κράτος...

Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι.. Στο δρόμο...

Δεν μπορεί να πάει σπίτι του...

Το ορκίστηκε!

Θέλει να μάθει την αλήθεια!

Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια!

Θα φύγει από εκεί μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι!

Η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του…

Και εμείς… Το ίδιο περιμένουμε...

Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει.

Σήμερα, εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη σε:

-ΠτΔ

-ΠΘ

-Υ. Δικαιοσύνης

-ΠτΒ—- για γνωστοποίηση σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές!!

-ΑΠ

-Μπακαΐμη/ Τσόγκα

-Πρόεδρο Εφετών

-Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

-Ολομέλεια Δικηγόρων

Ώστε όλοι να ξέρουν, όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή;

Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το τέρας;

Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή!

Ο κύβος ερρίφθη... Ο γονιός μίλησε.

Η επόμενη κίνηση, δική τους!

Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας!

Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!”

Δείτε εδώ ολόκληρο το εξώδικο ΕΔΩ

Πηγή: thetoc.gr