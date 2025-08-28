Τέμπη – ΔΑΕΕ: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στην καμπίνα της δεύτερης ηλεκτράμαξας της εμπορικής

Εξελίξεις υπάρχουν στην έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, όταν δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν. Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Με συγγενείς των θυμάτων να αποζητούν την αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας από τη σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ένα νέο πόρισμα, αυτό της πυροσβεστικής, έρχεται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στα χέρια του εφέτη ανακριτή και αφορά στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Μεταξύ άλλων στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, φέρει στρεβλώσεις που είναι συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δε φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Αυτό φαίνεται να βάζει φρένο στο ενδεχόμενο του κυκλοφόρησε μετά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και αφορούσε στη μεταφορά εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, βρέθηκε στον χώρο που φυλάσσονταν τα συντρίμμια των βαγονιών στο Κουλούρι στον Μάρτιο προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έπειτα από 6 μήνες, η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Η πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επίσης, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Για να ολοκληρωθεί η ανάκριση, φαίνεται ότι πλέον αναμένεται και η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να συγκροτηθεί Δικαστικό Συμβούλιο για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

