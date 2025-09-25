Τέμπη: Αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη

Αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη, θύμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με νέο υπόμνημα προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την «ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου».

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει πως στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Ντένις.

Πηγή: cnn.gr