Τέμπη: Αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη

Τέμπη: Αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη
Αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη, θύμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με νέο υπόμνημα προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την «ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου».

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει πως στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Ντένις.

Δείτε εδώ το υπόμνημα της Μαρίας Καρυστιανού

Πηγή: cnn.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση τραγούδησε στον γάμο της μητέρας της με τον Αγρινιώτη Λάμπρο Παπακωνσταντίνου

Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση τραγούδησε στον γάμο της μητέρας της με τον Αγρινιώτη Λάμπρο Παπακωνσταντίνου

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στο γάμο της Μαίρης Μηλιαρέση, όταν η κόρη της τραγούδησε, με τον Αγρινιώτη σύντροφο της μητέρας της, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, προσφέροντας μια συγκινητική στιγμή στην τελετή

25 Σεπ 2025

Ετικέτες: αίτημα, ΕΚΤΑΦΗ, κόρη, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ, ΤΕΜΠΗ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;