Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό στα Βορίζια – Παραδίδονται οι δράστες του μακελειού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης των τριών δραστών του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου , μετά από ημέρες έντασης, φόβου και δρακόντειων μέτρων ασφαλείας στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα, καθώς οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη εμφανιστεί στις Αρχές προκειμένου να παραδοθούν. Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χωριό των 500 κατοίκων παραμένει φρουρούμενο από περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Έξι συνολικά άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προήλθε από μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Μεταξύ αυτών είναι και οι τρεις καταζητούμενοι -ο 27χρονος, ο 29χρονος και ο 19χρονος αδελφός του. Ο τέταρτος αδελφός, που τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, όπως και ο ξάδελφος της οικογένειας, ο οποίος νοσηλεύεται με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Οι εικόνες από τα social media των εμπλεκομένων, όπου απεικονίζονταν με κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια, προκαλούν σοκ και προβληματισμό. Ανάμεσά τους και ο αδελφός γνωστού μελισσοκόμου, ο οποίος είχε γίνει ευρύτερα γνωστός πριν μια δεκαετία, μέσα από τα μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια του 2015.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με απόλυτη μυστικότητα, ενώ το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για τις παραδόσεις των δραστών και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων.

Πηγή: neakriti.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi