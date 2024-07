Τέλος οι τραπεζικές προμήθειες – Ποια τράπεζα κάνει την αρχή

Ανοίγει ο χορός μειώσεων τραπεζικών προμηθειών στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων

Την αυλαία άνοιξε η Eurobank ενώ σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναμένεται την σκυτάλη να λάβουν και άλλες τράπεζες

Άλλωστε στα τέλη Ιουνίου μιλώντας στην Ένωση Τραπεζών ο ίδιος ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης για τη διευθέτηση του ζητήματος των προμηθειών κάλεσε τότε τις τράπεζες να υιοθετήσουν πιο δίκαια συστήματα, με βάση τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή επιχειρήσεων με μεγάλα δίκτυα πελατών στην Ελλάδα, για να μην χρειαστεί κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση.

Συνάντηση με τους τραπεζίτες, η οποία δεν ανακοινώθηκε ποτέ, είχε στις 8 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτό αναφέρουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του ΥΠΕΘΟ, και ουσιαστικά η συνάντηση ήταν συνέχεια της ομιλίας του υπουργού στις 25 Ιουνίου στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως επισημαίνουν με νόημα οι πηγές του ΥΠΕΘΟ, «των παραινέσεων και της συνάντησης του υπουργού με τους τραπεζίτες, ακολούθησε η σημερινή ανακοίνωση της Eurobank για τη μείωση των προμηθειών. Και αναμένεται, προσθέτουν, να ακολουθήσει σύντομα και άλλη τράπεζα. Και μετά άλλη…».

Τι αλλάζει στις προμήθειες Συγκεκριμένα, νέες, μειωμένες χρεώσεις ή και δωρεάν συναλλαγές, τίθενται σε ισχύ από την Eurobank, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων πακέτων συναλλαγών που διαθέτει στην πελατεία της.

Ειδικότερα, δωρεάν είναι όλες οι βασικές συναλλαγές για όσους λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη στην Eurobank. Όπως επισημαίνεται, με το πρόγραμμα «Eurobank Μy Advantage Banking» αναβαθμίζεται περαιτέρω η σχέση με τους πελάτες της Τράπεζας.

Από 02.08.2024 εμπλουτίζονται όλα τα πακέτα του προγράμματος, καλύπτοντας επιπλέον, ανάγκες των πελατών, ώστε να εξοικονομούν χρήματα εκτελώντας τις καθημερινές τους συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank προσφέρει νέες, μειωμένες χρεώσεις και ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών που απαντούν στις ανάγκες κάθε κατηγορίας πελατών της.

Μέσω των αναβαθμισμένων πακέτων:

– Eurobank My Blue Advantage | Το πακέτο για τις βασικές ανάγκες

– Eurobank My Silver Advantage | Επιπλέον συναλλαγές για τις καθημερινές υποχρεώσεις

– Eurobank My Gold Advantage | Ακόμη περισσότερες συναλλαγές για τις καθημερινές ανάγκες

– Eurobank My Platinum Advantage | Μεγαλύτερο όφελος με απεριόριστες συναλλαγές παρέχονται διευρυμένες επιλογές με ακόμη περισσότερες συναλλαγές σε όλα τα πακέτα, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών με, συνολικά, χαμηλότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πελάτη (από ότι εάν εκτελούσε κάθε συναλλαγή ξεχωριστά με την αντίστοιχη χρέωση).

Όπως επισημαίνουν στελέχη της τράπεζας, τα εμπλουτισμένα πακέτα συναλλαγών, υπηρεσιών και προνομίων είναι σχεδιασμένα με στόχο να ανταποκρίνονται στη συναλλακτική καθημερινότητα κάθε πελάτη, ενώ η διαβάθμιση των πακέτων εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ιδιωτών πελατών.

ipaideia.gr