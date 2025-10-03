Τέλος για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ

Τέλος για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ
Τέλος για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου «Power Talk», όπως ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση:

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

03 Οκτ 2025

Ετικέτες: εκπομπή, ΣΚΑΪ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

