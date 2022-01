Τελικός Australian Open: «Βασιλιάς» Ναδάλ – “Eπική» ανατροπή με τον Μεντβέντεφ

Ο Ισπανός τενίστας βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ρώσο, Νο2 στον κόσμο και Νο1 στο ταμπλό, δίνοντας μπρέικ πόιντ στα περισσότερα σερβίς του. Όταν όλα έδειχναν όμως… περίπατο για τον αντίπαλό του, ο Ναδάλ πήρε ψυχολογία από την αποθέωση του κόσμου και με τένις… ψυχής, έφερε τούμπα το ματς.

Κατέκτησε έτσι το 2ο Australian Open (13 χρόνια μετά το πρώτο) και 21ο του Γκραν Σλαμ, γράφοντας ιστορία ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στη σχετική λίστα, αφού ξεπέρασε τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Μεντβέντεφ από την πλευρά του, έμεινε με τα… νεύρα και τις αποδοκιμασίες του κοινού, χάνοντας ένα δικό του παιχνίδι.

Ο Μεντβέντεφ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και είχε μπρέικ πόιντ και στα δύο πρώτα σέρβις γκέιμ του Ναδάλ, για να κάνει τελικά δύο μπρέικ και να “καθαρίσει” εύκολα το πρώτο σετ με 6-2.

One set down. @DaniilMedwed takes the opener over Rafael Nadal 6-2. #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/OqDOQf6kfz

Ο Ισπανός τενίστας αντέδρασε στο δεύτερο σετ και έκανε πρώτος μπρέικ, διατηρώντας με δυσκολία το προβάδισμα μέχρι και το 5-4. Ο Ρώσος βρήκε όμως τελικά το μπρέικ που χρειαζόταν για να στείλει το ματς στα 7 γκέιμ και το τάι μπρέικ. Εκεί ο Ναδάλ προηγήθηκε ξανά με μίνι μπρέικ, αλλά “λύγισε” με 7-5 για το 7-6 στα γκέιμ και το 2-0 στα σετ.

One hand on the trophy 🕺

From 5-3 down in the tiebreak, @DaniilMedwed takes the second set 7-6(5) against Nadal to lead two-sets-to-love.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/CmKXHRw9me

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022