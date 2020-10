View this post on Instagram

Ο @liavasg54 προκαλεί, οι @alexandrosmalis47 και @jaavii_mendoza30 κρατούν τα σκονάκια και τις σημειώσεις και ο @nicomazzola.12 μιλάει επιτελους Ελληνικά για την τελευταία μέρα του διαγωνισμού. Μην χάσεις την ευκαιρία να πάρεις μέρος !