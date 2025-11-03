Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCar – Βήμα βήμα πώς να τα εξοφλήσετε

Ο νέος λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας έφτασε! Το απόγευμα της Δευτέρας 03.11.25 η ΑΑΔΕ ανάρτησε στην πλατφόρμα myCAR, τα ειδοποιητήρια του 2026 δίνοντας το σήμα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ενημερωθούν για τα ποσά και να προγραμματίσουν έγκαιρα την πληρωμή τους. Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τα ποσά να παραμένουν σταθερά και τα πρόστιμα να καραδοκούν για όσους αμελήσουν να πληρώσουν εγκαίρως.

Το ύψος των τελών υπολογίζεται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

1. Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για παράδειγμα για ΙΧ 1.200 κυβικών εκατοστών τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 135 ευρώ, για 1.200 κυβικά τα τέλη αυξάνονται σε 280 ευρώ ενώ για 2.000 κυβικά ο λογαριασμός θα γράφει 690 ευρώ.

2. Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη καθορίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂, ενώ τα «καθαρά» οχήματα απαλλάσσονται πλήρως.

3. Για τα νεότερα οχήματα, με πρώτη ταξινόμηση από 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει διαφοροποιημένο σύστημα που ευνοεί τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως. Όσα υπερβαίνουν τα 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Πρόστιμα

Η μη έγκαιρη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας φέρνει πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

– 25% επί του τέλους αν πληρωθούν εντός Ιανουαρίου

– 50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο

– 100% επί του τέλους, αν πληρωθούν από 1ης Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Τέλη κυκλοφορίας 2025: Αναλυτικά τα ποσά

Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

1786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 1.260 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:

0-300 κυβικά: 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.

Η διαδικασία πληρωμής

Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθείται η εξής διαδικασία.

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

