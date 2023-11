«Τελειώνει μετά τη Γαλλία ο Πογέτ από την Εθνική Ελλάδας»!

Ορατό φαίνεται πως είναι, πλέον, το ενδεχόμενο η Εθνική να πάει στα playoffs του Nations League με άλλον προπονητή στον πάγκο της! Τις τελευταίες ώρες αυξάνεται η φημολογία-αίσθηση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία του Ουρουγουανού τεχνικού με την ΕΠΟ μετά τη δήλωση του 55χρονου προπονητή ότι συνεργάτης του είναι απλήρωτος εδώ και οκτώ μήνες.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Λιανός, Έλληνας δημοσιογράφος, που εργάζεται στην Αγγλία και τη «Sun» (πέρυσι είχε φιλοξενηθεί στον bwinΣΠΟΡ FM, σκιαγραφώντας το προφίλ του Κάρλος Κορμπεράν), έγραψε στο X (πρώην Twitter) επικαλούμενος πληροφορίες του ότι «ο Πογέτ θα αποχωρήσει από την Ελλάδα μετά τον τελευταίο αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 με τη Γαλλία στις 21 Νοεμβρίου»! Και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει ότι θα αναζητήσουμε νέο προπονητή ενόψει των πλέι οφ του Euro 2024».

Reports suggest Gus Poyet will leave his post as Greece manager after the final Euro 2024 qualifier against France on November 21.

That means we will be looking for a new boss ahead of the Euro 2024 play-offs!

Beyond absolute shambles!

