Τέκτονες Αιτωλοακαρνανίας: «Ο Ελευθεροτεκτονισμός και ο Άνθρωπος – Μια ήρεμη φωνή μέσα στον θόρυβο της εποχής»

«Ο Ελευθεροτεκτονισμός και ο Άνθρωπος – Μια ήρεμη φωνή μέσα στον θόρυβο της εποχής», φέρει τον τίτλο άρθρο από τους Τέκτονες Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο παρουσιάζει τον Ελευθεροτεκτονισμό, τη θέση του στην κοινωνία μας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση ενός θεσμού που συχνά παρεξηγείται.

Γράφουν οι Τέκτονες Αιτωλοακαρνανίας:

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία συχνά μετατρέπεται σε θόρυβο και η ουσία θυσιάζεται στον βωμό της εντύπωσης, αναδύεται η ανάγκη για επιστροφή στον διάλογο, στην κατανόηση, στην εσωτερική αναζήτηση. Ο Ελευθεροτεκτονισμός, παρά την παρεξηγημένη του εικόνα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μονοπάτι φιλοσοφικής ανασκαφής· μια αθόρυβη πρόσκληση προς την προσωπική αναγέννηση του ανθρώπου.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι ούτε πολιτική οργάνωση ούτε θρησκευτικό δόγμα. Δεν στοχεύει στη μαζική αποδοχή, ούτε επιδιώκει εξουσία ή κοινωνική επιβολή. Είναι ένα εργαστήριο σκέψης, ένα σύστημα ηθικής με ενδύματα αλληγορικά και σύμβολα αρχέγονα. Η εργασία εντός της Στοάς δεν είναι πολιτική ούτε μυστικιστική – είναι πνευματική. Η τέχνη του Τέκτονα είναι η τέχνη της αυτογνωσίας.

Ο Τέκτονας δεν διακηρύσσει, εργάζεται. Δεν φωνάζει, οικοδομεί. Το έργο του ξεκινά από τον ίδιο του τον εαυτό και επεκτείνεται διακριτικά προς την κοινωνία, προσφέροντας όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Με ρίζες στις συντεχνίες των οικοδόμων του Μεσαίωνα και θεσμική υπόσταση από τον 18ο αιώνα, ο Τεκτονισμός αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Ευρώπης και της Ελλάδας – με έμπρακτη συμβολή στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και στην Επανάσταση του 1821.

Δεν ζητούμε πίστη, αλλά μελέτη. Δεν απαιτούμε υποταγή, αλλά προσκαλούμε σε εσωτερική εργασία. Η Αλήθεια, στον Τεκτονισμό, δεν είναι δόγμα, αλλά αναζήτηση. Ο Θεός – τον οποίο αναγνωρίζουμε ως Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος – δεν περιορίζεται σε θεολογικά συστήματα· ανυψώνεται ως ιδέα ενότητας και νοήματος μέσα στο χάος.

Ακριβώς γι’ αυτό, οι Τέκτονες της Αιτωλοακαρνανίας απευθυνόμαστε σήμερα στην κοινωνία όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Όχι για να πείσουμε, αλλά για να παρουσιαστούμε. Όχι για να «εξηγήσουμε τα Μυστήρια», αλλά για να αρθρώσουμε με καθαρότητα την ταυτότητά μας: είμαστε άνθρωποι της σκέψης, της ευθύνης, της σιωπηλής προσφοράς.

Πληροφορίες για τις βασικές αρχές του Τεκτονισμού μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος στον επίσημο ιστότοπο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος:

https://grandlodge.gr/suxnes-erotiseis/

Σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη όχι από περισσότερες φωνές, αλλά από βαθύτερη κατανόηση, ο Τεκτονισμός προτείνει μια εσωτερική «επανάσταση»: να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, για να υπηρετήσουμε τον Άλλο.