ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: «Πυροτέχνημα» της κυβέρνησης η μεταφορά της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο

Αντίθετοι και οι μηχανικοί της Αιτωλοακαρνανίας στη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Κέκελο, να χαρακτηρίζει την εξαγγελία, ως «Πυροτέχνημα» της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Προβληματισμό προκαλεί σε μηχανικούς και σε υπαλλήλους των πολεοδομιών η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, η οποία ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.

Πρόκειται όμως, όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, για μια εξαγγελία χωρίς μελέτη ή συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης, η οποία όμως έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους εργαζομένους του κλάδου, οι οποίοι τονίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι το καθεστώς της διοίκησης, αλλά η υποστελέχωση των πολεοδομιών, η έλλειψη σύγχρονων εργαλείων και υποδομών στις υπηρεσίες αυτές, καθώς επίσης και οι χαμηλές απολαβές των υπαλλήλων των πολεοδομιών.

Παράλληλα επισημαίνεται από τους μηχανικούς τα φαινόμενα διαφθορά που παρατηρήθηκαν και έγιναν αφορμή για την κυβερνητική πρόθεση μεταφοράς των πολεοδομιών δεν είναι ο κανόνας.

Η κυβερνητική πρόθεση επιβεβαιώθηκε και σε πρόσφατη συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Στ. Παπασταύρου, ωστόσο από την πλευρά του οι Δήμοι δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης. «Αντίθετα διεκδικούμε περισσότερες αρμοδιότητες, με πόρους και προσωπικό. Οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αρκεί να ενισχυθούν με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό» τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Λάζαρος Κυρίζογλου και ανακοίνωσε πως «αν επιχειρηθεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ από τους Δήμους, η ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινωθεί καμία λεπτομέρεια για το πώς θα προχωρήσει η μεταφορά των πολεοδομιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με το ποιο θα είναι το καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων κ.α.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κέκελος μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για το ζήτημα, χαρακτήρισε «πυροτέχνημα» την κυβερνητική εξαγγελία, ωστόσο παραδέχθηκε ότι πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση με επίλυση προβλημάτων, όπως η υποστελέχωση.

Συγκεκριμένα ο Π. Κέκελος επεσήμανε: «Η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η οποία ουσιαστικά πρόκειται για «πυροτέχνημα», χωρίς πραγματικά να υπάρχει από πίσω κάποια μελέτη ή κάποια βάση γενικότερα.

Πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 2 με 3 μήνες, ο Υπουργός Στ. Παπασταύρου είχε πει ότι οι πολεοδομίες θα ενταχθούν στο υπουργείο Ενέργειας. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν δηλαδή τι θέλουν να κάνουν. Πιστεύω ότι πρόκειται για «πυροτέχνημα» που ουσιαστικά δημιουργεί αναβρασμό στους υπαλλήλους και στους μηχανικούς, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, καθώς δεν είναι αυτό το πρόβλημα των πολεοδομιών. Τα ουσιαστικά προβλήματα των πολεοδομιών είναι η υποστελέχωση, η έλλειψη κανονισμών, είναι ότι οι υπάλληλοι είναι κακοπληρωμένοι, δεν διαθέτουν εργαλεία για να δουλέψουν κλπ. Για να αντιληφθεί ο κόσμος το ζήτημα αξίζει να τονίσουμε ότι το ΤΕΕ προσέφερε υπολογιστές σε πολεοδομίες για να μπορούν οι υπάλληλοι να κάνουν την δουλειά τους. Αυτά είναι τα προβλήματα.

Η πολεοδομία του Αγρινίου είναι πρότυπο στη δουλειά της και όχι μόνο στον χρόνο που αφιερώνουν οι υπάλληλοί της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, αλλά δεν αναρωτήθηκε κανείς από τους εργαζόμενους εκεί πως βγάζει τη δουλειά και τι είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Αν δηλαδή είναι η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο ή αν είναι η κάλυψη των κενών που δημιουργούν την υποστελέχωση κλπ.

Υπάρχει φυσικά θέμα αναδιάρθρωσης στις πολεοδομίες της χώρας. Δεν λέμε ότι οι πολεοδομίες λειτουργούν όπως πρέπει, όπως επίσης δεν λέμε ότι υπάρχουν και ζητήματα διαφθοράς, αλλά δεν είναι ο κανόνας τα φαινόμενα αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό όμως τοχρησιμοποίησε ως «πυροτέχνημα» για να πει ότι θα καταπολεμήσω τη διαφθορά στιςπολεοδομίες, κατακρίνοντας όμως έτσι και όσους μηχανικούς και όσους υπαλλήλους είναιτυπικοί στη δουλειά τους, που είναι η πλειοψηφία τους.

Ήταν μια πρόχειρη εξαγγελία που περισσότερο έχει δημιουργήσει ανησυχία σε υπαλλήλους και μηχανικούς, καθώς δεν έχει τεθεί ακόμη καμία συγκεκριμένη παράμετρος, ώστε να μπορεί να συζητηθεί ένα τέτοιο ζήτημα, για να μπορούμε τελικά να πούμε αν το θέλουμε ή αν δεν το θέλουμε.

Ταυτόχρονα προκύπτουν πολλά και εύλογα ερωτήματα μετά από την εξαγγελία αυτή που κανείς δεν βρέθηκε να τα απαντήσει. Κατά πόσο μπορεί μια δημόσια υπηρεσία να μετατραπεί σε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου; Με ποιον τρόπο θα γίνει; Πως θα είναι η μισθοδοσία; Ποια θα είναι η διαδικασία; Θα ισχύουν τα ίδια πράγματα για τουςσυναδέλφους, θα είναι δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι ή θα είναι σε άλλη μορφή και αν ναι υπό ποια μορφή θα εργάζονται; Όλα αυτά μας βάζουν και σε μια διαδικασία από την οποία πηγάζουν υπόνοιες.

Στον αντίποδα, το κτηματολόγιο αρχικά ήταν ΑΕ και μετατράπηκε στην συνέχεια σε νομικό πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και ελλιπέστατες, ενώ δεν έχουμε ούτε ενημέρωση για κάτι. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έδωσε στην δημοσιότητά ένα ψήφισμά του επί του θέματος, το οποίο είναι προς την κατεύθυνση αυτή, ότι πρόκειται για μια εξαγγελία που ουσιαστικά είναι «πυροτέχνημα», χωρίς μελέτη και βάση».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»