ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: «Γολγοθάς» το κτηματολόγιο για τα λάθη και τις διορθώσεις-Απαιτούνται λύσεις

Διήμερη ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2025 στο Αγρίνιο, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με επίκεντρο τις διορθώσεις και τις καθυστερήσεις στο Κτηματολόγιο και με τη συμμετοχή μηχανικών συμβολαιογράφων και δικηγόρων. Τι λέει ο Πρόεδρος Αιτωλοακαρνανίας, Π. Κέκελος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει μια σημαντική διήμερη ενημερωτική εκδήλωση που εστιάζει σε κάθε διαδικασία από την κτηματογράφηση μέχρι και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 και στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, στην οδό Π. Σούλου 11 στο Αγρίνιο.

Μέσα από την εκδήλωση αυτή, που απευθύνεται σε μηχανικούς, συμβολαιογράφους και δικηγόρους, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις και γίνει μια ορθή και επιστημονική προσέγγιση στα κακώς κείμενα του κτηματολογίου.

Αναμένεται να δοθεί δηλαδή βαρύτητα στα προβλήματα, που έχουν ανακύψει στοκτηματολόγιο στην Αιτωλοακαρνανία, αν και τα περισσότερα είναι κοινά σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κέκελος μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Η εκδήλωση είναι καθαρά επιστημονική και είναι σημαντικό ότι από κοινού οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή. Η διαδικασία του λειτουργούν κτηματολογίου δεν είναι κάτι που αφορά μια ειδικότητα ξεχωριστά, αλλά πρέπει και οι τρεις αυτοί επιστημονικοί κλάδοι να συνεργαστούν για να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα. Και αυτό θα είναι να διορθώσουμε λάθη ή και παραλείψεις των ιδιοκτητών με βάση δεδομένα που υφίστανται τώρα.

Τα δεδομένα αυτά είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου, η αργή και πολλές φορές η πολύπλοκη διαδικασία. Όλα αυτά προκύπτουν συχνά λόγω παθογενειών που υπήρχαν παλαιότερα, τις οποίες αντί να τις επιλύσουν, τους φόρτωσαν κάτι επιπλέον που είναι το κτηματολόγιο.

Υπήρχε ένα «βουνό» προβλημάτων με δημόσιες και ιδιωτικές ιδιοκτησίες, όπου το κτηματολόγιο ήρθε να οριστικοποιήσει τα προβλήματα αυτά, τη στιγμή μάλιστα που τα προβλήματα αυτά επί δεκαετίες δεν επιλύθηκαν και παρέμεναν και παραμένουν σχεδόν τα ίδια.

Μέσα από την ενημερωτική αυτή εκδήλωση, που επαναλαμβάνω απευθύνεται σε μηχανικούς, συμβολαιογράφους και δικηγόρους, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις και να προσεγγίσουμε ορθά και επιστημονικά τα κακώς κείμενα του κτηματολογίου.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στα προβλήματα των ιδιοκτητών, αλλά και να τους ενημερώσουμε κατάλληλα για να αντιληφτούν ότι όσοι δεν έχουν διορθώσει τις δηλώσεις τους πρέπει να το κάνουν τώρα.

Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση αφορά την Αιτωλοακαρνανία, θα δοθεί βαρύτητα στα προβλήματα της περιοχής, αν και τα προβλήματα είναι κοινά σε όλες τις περιοχές της χώρας λ.χ. η υποστελέχωση των κτηματολογικών γραφείων είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις που αφορούν το σύνολο του κτηματολογίου, γιατί σε όλη την Ελλάδα η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, αλλά θα εστιάσουμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην Αιτωλοακαρνανία.

Στόχος μας, μετά φυσικά τη λήξη του ενημερωτικού αυτού διημέρου, είναι μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους να καταγράψει τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν, ώστε στο εξής να υπάρχει μια κοινή πρακτική, να υπάρχουν κοινές προσεγγίσεις και κοινές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε συνάδελφος μηχανικός που ενδιαφέρεται να επισπευτεί το κτηματολόγιο στο Αγρίνιο μπορεί να το κάνει μόνο μια φορά την εβδομάδα, μόνο κάθε Τετάρτη. Συνεπώς αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί και μεγάλες καθυστερήσεις.

Τα προβλήματα που προκύπτουν στις διαδικασίες του κτηματολογίου είναι πάρα πολλά και δυστυχώς καθημερινά. Για παράδειγμα υπάρχουν στην Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα φυσικά εκτάσεις και περιοχές που κρίθηκαν δασικές, διότι σαν χώρα βγάλαμε δασικούς χάρτες πριν ακόμη υποβάλλουμε αιτήσεις για το κτηματολόγιο.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργεί σε περιοχές ολόκληρες. Οι δασικοί χάρτες αυτοί είχαν κυρωθεί και μετά το κτηματολόγιο ήθελε να δηλωθεί το χωράφι, όπως και έγινε, και παραδόξως το κτηματολόγιο δεν έλαβε στοιχεία δασικών χαρτών ή όπου τα έλαβε δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Έτσι, μέσα από το μπέρδεμα αυτό, προέκυψε ότι το χωράφι ή το οικόπεδο που κάποιος πλήρωσε και δήλωσε στο κτηματολόγιο εν μέρει είναι δασικό ή είναι ολόκληρο δασικό.

Ο ιδιοκτήτης τότε αναγκαστικά θα κάνει ένσταση, θα περάσουν σχεδόν δύο χρόνια από τότε που έκανε την ένσταση, ενάμιση για την ακρίβεια, και τελικά το δασαρχείο λέει ότι δεν είναι δασική έκαστη η ιδιοκτησία αυτή και το αποχαρακτηρίζει. Όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Εκεί που θεωρείς ότι έχει τελειώσει η υπόθεση και έχει δηλωθεί και στο κτηματολόγιο, το κτηματολόγιο λέει με την σειρά του ότι η διαδικασία πρέπει να ξαναγίνει και ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει πάλι την ιδιοκτησία του στο κτηματολόγιο σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που απέδωσε το δασαρχείο. Να τονίσουμε όμως ότι η διόρθωση στο κτηματολόγιο δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία, αντιθέτως είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και το ζήτημα είναι ότι οι περισσότερες περιοχές, αν όχι όλες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ότι ουσιαστικά είναι εκτός σχεδίου πόλεως αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στο κτηματολόγιο».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Την πρώτη ημέρα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν με αναφορά στον νόμο 2308/1995 για την κτηματογράφηση από τη Δρ. Διονυσία – Γεωργία Περπερίδου, αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα γίνει εισήγηση της ίδιας με θέμα τη χωρική κτηματολογική βάση. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της δικηγόρου Δανάης Ι. Καρκούλια για τις εγγραπτέες πράξεις στο Κτηματολόγιο και τη δημοσιότητα.

Η δεύτερη ημέρα, η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει με εισήγηση της κ. Περπερίδου σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Κτηματολογίου και τη σύνδεση με το ΤΑΓΜ. Στη συνέχεια, η κ. Καρκούλια θα αναπτύξει το θέμα της διαμεσολάβησης. Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»