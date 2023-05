Τεχνητή Νοημοσύνη: Δημιουργήθηκε το πρώτο τρέιλερ ταινίας (βίντεο)

Το πρώτο τρέιλερ ταινίας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη είναι γεγονός – Ο βραβευμένος Γερμανός δημιουργός Κρίστιαν Φλάισερ (Christian Fleischer) ανέβασε στο ίντερνετ το βίντεο και η ομοιότητα με ένα πραγματικό τρέιλερ μιας ταινίας είναι εκπληκτική.

Ήδη γνωρίζουμε τις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του ChatGPT, και τώρα φαίνεται ότι ένα AI (Artificial Intelligence) πρόγραμμα είναι ικανό να δημιουργήσει ένα τρέιλερ ταινίας, αρκεί φυσικά να του δώσει κανείς τα κατάλληλα στοιχεία.

Αυτός είναι ο Κρίστιαν Φλάισερ, ο οποίος χρησιμοποίησε το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης δεύτερης γενιάς Runway και δημιούργησε το τρέιλερ της ψεύτικης ταινίας «The Great Catspy». Ναι, καλά καταλάβατε, βασίστηκε στο σενάριο και την αισθητική της ταινίας «The Great Gatsby», μόνο που αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής είναι μια γάτα.

Αν παρατηρήσετε καλά, πράγματι έχει και την εμβληματική σκηνή της ταινίας με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όπου σηκώνει το ποτήρι του με τη σαμπάνια. Ωστόσο, στο παρακάτω δεν φαίνεται το πρόσωπο του οσκαρικού ηθοποιού αλλά ένα πρόσωπο που δημιουργήθηκε από τεχνολογία AI.

Δείτε το πρώτο τρέιλερ ταινίας με τεχνητή νοημοσύνη:

Όπως εξηγεί ο Κρίστιαν Φλάισερ, έγιναν περισσότερες από 500 λήψεις για τις ανάγκες του τρέιλερ, εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι 56 στο τρέιλερ. Επίσης, χρησιμοποίησε περισσότερες από 5.000 μονάδες για να δημιουργήσει 3 διαφορετικές φωνές που ακούγονται σε αυτό.

Το ChatGPT χρησιμοποιήθηκε και εδώ, αφού ο δημιουργός τονίζει ότι το σενάριο του τρέιλερ ήταν μια ιδέα που είχε ο ίδιος και το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Στα παρακάτω tweets εξηγεί τη διαδικασία βήμα-βήμα και τονίζει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα τα κάνει όλα για εσάς. Σύντομα, θα μπορεί».

Some stats about used AI Tools:

☑️500+ shots generated with #gen2 beta to get 65 shots that made it into the movie

☑️5000 credits used to generate 3 custom voices with @elevenlabsio, that fitted my taste of timbre and likeness

☑️Initial idea by me, script co-created with #Chatgpt — ChristianF (@ChristianF369) April 27, 2023

☑️Film editing with about 250-300 shots that I already had, putting them together like a puzzle in several hours

☑️Finetuning prompts for shots that needed improvement, re-generating, also generating new once to tell the story better

☑️Sound FX to enhance athmosphere & story

👇 — ChristianF (@ChristianF369) April 27, 2023

Ο Κρίστιαν Φλάισερ είχε δοκιμάσει την τύχη του με το ίδιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να φτιάξει ταινία μικρού μήκους, την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Pushed #gen2 to its limits the first day & made a short.

AI animation will never be the same! I am deeply impressed as a filmmaker for what is possible now and where we are already in terms of quality.

It will only get better from here on. 😍🎞️🙏 Thanks @runwayml 🥳#aianimation pic.twitter.com/9CpHiCNNdY — ChristianF (@ChristianF369) April 21, 2023

Άρα, ίσως είναι θέμα χρόνου να δούμε και την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που θα δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: newsit.gr

