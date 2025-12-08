Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 – Παπαναστασίου: «Το Αγρίνιο συνεχίζει να αλλάζει δυναμικά, με σχέδιο και έργα»

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αγρινίου, με τον δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου, να τονίζει ότι, «το Αγρίνιο συνεχίζει να αλλάζει δυναμικά, με σχέδιο και έργα».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου για το 2026 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας την πορεία συνεχούς αναβάθμισης της πόλης και των κοινοτήτων της. Το νέο πρόγραμμα ενσωματώνει παρεμβάσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα, αναδεικνύουν τις υποδομές και διαμορφώνουν ένα Αγρίνιο πιο βιώσιμο και σύγχρονο.

Σχεδιασμός εν μέσω προκλήσεων

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ανέφερε ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε μια οικονομικά απαιτητική συγκυρία, επηρεασμένη από την ενεργειακή

κρίση και τη γενικότερη αβεβαιότητα. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια τον αναπτυξιακό του προσανατολισμό, με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και στόχο.

Όπως υπογράμμισε, το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου, το οποίο θα ενισχυθεί μέσα στο 2026 με νέες εντάξεις έργων και επιπλέον χρηματοδοτήσεις.

Έντεκα χρόνια παρεμβάσεων που αλλάζουν την πόλη

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συνολική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας:

αναπλάσεις σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία,

αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων,

ενίσχυση αγροτικής οδοποιίας,

σύγχρονες σχολικές και αθλητικές υποδομές,

νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,

πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν προσδώσει στο Αγρίνιο χαρακτηριστικά βιώσιμης και ανθρώπινης πόλης, που επενδύει στο μέλλον χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

Έργα που καλύπτουν κάθε τομέα της τοπικής ζωής

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 περιλαμβάνει έργα που αφορούν:

εκπαίδευση και σχολικές υποδομές,

ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνολογίες «έξυπνης πόλης»,

πολιτική προστασία,

αθλητικές εγκαταστάσεις,

αγροτική οδοποιία και αποκατάσταση ζημιών,

τουριστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση,

συντηρήσεις μέσω ΣΑΤΑ και ίδιων πόρων.

«Στο Δήμο μας υλοποιούνται έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που βελτιώνουν την καθημερινότητα σε κάθε γειτονιά και κάθε χωριό», σημείωσε ο Δήμαρχος. «Από το πράσινο και την καθαριότητα, έως τις σχολικές υποδομές, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις βασικές υποδομές – κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας».

Αγρίνιο 2026: μια πόλη που εξελίσσεται

Κλείνοντας, ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε ότι:

«Το 2026 ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει με αποφασιστικότητα και σχέδιο για ένα Αγρίνιο πιο δυνατό, πιο έξυπνο, πιο πράσινο και πιο εξωστρεφές, που εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ψυχή του, παραμένοντας ενωμένο με τους πολίτες του».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΑ: ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2025

Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου – 1.650.000 €

Ενεργειακή αναβάθμιση Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης & Αίθουσας Τέχνης Χ. Καπράλου – 2.150.000 €

Αναβάθμιση υποδομών σχολικού συγκροτήματος πρώην ΠΟΣΜΕ – 2.170.000 €

Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και IΟT – 1.505.478,30 €

Προμήθεια εξοπλισμού για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών – 290.000 €

Ανακατασκευή επιφάνειας ταρτάν στο ΔΑΚ «Μιχάλης Κούσης» – 1.300.000 €

Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο (πλημμύρες 5/10/2024) – 500.000 €

Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών Αράκυνθου & νότιας όχθης Τριχωνίδας – 362.015,45 €

Προμήθεια & εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου στεγάστρου στο Ο.Τ. 274 – 780.000 €

Προμήθεια λεωφορείων για τις δομές Προσχολικής Αγωγής, ΠΑΙΔΙ & Τρίτης Ηλικίας – 222.250,16 €

Νέα έργα – Μελέτες με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (ίδια έσοδα – ΣΑΤΑ ΟΣΚ) Συνολικός προϋπολογισμός: 804.988,14 €