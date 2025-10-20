Ταυτοποιήθηκε και κλήθηκε για κατάθεση ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό

Στην ταυτοποίηση του αστυνομικού προχώρησε η ΕΛΑΣ, ο οποίος μετέφερε ψυγείο με περιπολικό και καλείται σε κατάθεση για το περιστατικό.

Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στο Γ' Τμήμα Τροχαίας Βορειονατολικής Αττικής.

Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης στο TikTok έχει ήδη γίνει viral διακρίνεται ένα περιπολικό να κινείται σε δρόμο του Καματερού. Ωστόσο, το περιπολικό φαίνεται να έχει φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα… ψυγείο.

Την ώρα του περιστατικού ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός τομέα ευθύνης, καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Γίνεται έρευνα και αναμένεται να καταθέσει.

Πηγή: cnn.gr