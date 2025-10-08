Τατόι: Οι πρώτες φωτογραφίες από το ατύχημα με αεροσκάφος με τραυματίες δύο χειριστές

Τατόι: Οι πρώτες φωτογραφίες από το ατύχημα με αεροσκάφος με τραυματίες δύο χειριστές
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος στο Τατόι, με εκπαιδευτικό αεροσκάφος, όπου τραυματίστηκαν δύο χειριστές, ο ένας πιο σοβαρά.

 

Tο ατύχημα σημειώθηκε κατά την απογείωση, όταν έσπασε το ρηναίο σκέλος του αεροπλάνου και εξήλθε του διαδρόμου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι Ίκαροι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο χειριστές, - ο ένας πιο σοβαρά - και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικο Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Το συμβάν έχει αναλάβει η Πολεμική Αεροπορία και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

